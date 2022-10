KAA Gent maakt op veld van Eupen in stijl einde aan negatieve reeks

KAA Gent heeft zondag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League weer met een overwinning aangeknoopt. Na opeenvolgende competitienederlagen tegen Cercle Brugge en KRC Genk en een uitschuiver tegen Djugardens in de Conference League gingen de Buffalo’s in het Kehrwegstadion met 0-4 voorbij laagvlieger KAS Eupen.

Hein Vanhaezebrouck wilde tegen de ploeg uit de Oostkantons een einde maken aan de verliesreeks en bracht vier wijzigingen door aan het elftal dat op de vorige speeldag onderuit ging tegen Cercle Brugge. Zijn ploeg leek de boodschap te hebben begrepen en begon fris aan de partij. Al na enkele minuten bevond Laurent Depoitre zich oog in oog met Eupen-doelman Lennart Moser, maar de 33-jarige spits besloot recht op de vuisten van het sluitstuk. In de helft van de eerste periode toonde Depoitre zich wel beslissend. Hij ging neer na een contact met de uitgekomen Moser en kreeg een strafschop toegewezen van de VAR. Jordan Torunarigha (26.) schaarde zich achter de bal en zette de elfmeter beheerst om. Vlak voor rust bekroonde Depoitre (40.) zijn uitstekende eerste helft. Op voorzet van de opgerukte Andrew Hjulsager schoof hij de 0-2 in het doel.

KAA Gent nam zijn voet na de rust niet van het gaspedaal. Het bleef duwen op de Eupense verdediging en verzamelde al snel een driedubbele voorsprong. Hjulsager bediende zijn ploeggenoot Hyun-Seok Hong (50.) met een knap balletje door de benen van verdediger Boris Lambert met zijn tweede assist van de wedstrijd. De Zuid-Koreaan mikte het leer op zijn beurt door de benen van doelman Moser. Een kwartier later deed Hong (64.) zijn kunstje nog eens over. Deze keer had hij niemand anders nodig. Na een knappe dribbel in het strafschopgebied van de thuisploeg knalde hij de 0-4 eindstand in het dak van het doel. Eupen ging het slot van de wedstrijd nadrukkelijk op zoek naar de eerredder, maar vond doelman Paul Nardi en de deklat in zijn weg.

Dankzij de zege wippen de Buffalo’s naar de zevende plek in de stand. Na elf wedstrijden tellen ze zeventien punten. Eupen blijft met negen punten achter op plaats zestien.