‘Kampioenenjaar’: hoe het seizoen 2010/11 de start van de Gouden Generatie was

Vanaf vrijdag 14 oktober kan je op Canvas kijken naar Kampioenenjaar, een documentaire over het seizoen dat KRC Genk met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois het Belgische voetbal verraste met de titel. Maar ook het jaar dat de perceptie rond de Rode Duivels keerde. Een gesprek met eindredacteur Wouter Heymans.

Hoe ben je ertoe gekomen om deze documentaire te maken?

Wouter Heymans: ‘Ik had al enkele documentaires over wielrennen gemaakt, waaronder Scheldepeloton, dat nu ook op Canvas loopt. Toen dat afgerond was, ben ik beginnen zoeken en begon ik het gevoel te krijgen dat in het seizoen 2010/11 veel interessante verhalen te vinden waren. Er was niet alleen het kampioenenjaar van Genk, waarbij twee piepjonge supertalenten die ploeg naar de titel duwden. Het was ook het laatste jaar van spelers als Steven Defour, Axel Witsel, Romelu Lukaku in de Belgische competitie. Daarmee krijg je toch het gevoel dat je daar echt aan de vooravond stond van wat we onze Gouden Generatie zijn gaan noemen.’

Het uitgangspunt van de documentaire is dat dit het begin is van de gouden generatie. Waarom is dit hét moment?

Heymans: ‘Zoals ik net al zei was het voor heel wat jongens het seizoen waarin ze ofwel doorbraken ofwel het laatste seizoen dat ze speelden voor ze een transfer naar een prestigieuze ploeg in het buitenland maakten. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk zo’n seizoen is voor jongens als een De Bruyne of Courtois, die nu beiden het beste van het beste op hun positie zijn.’

‘Maar het is niet enkel dat, je voelde dat er bij de Rode Duivels terug geloof in de ploeg kwam. De stadions liepen voller, er was meer enthousiasme. Je had ook de spektakelwedstrijd (4-4) tegen Oostenrijk die toch een soort van kantelpunt is geweest. Het zijn de jaren waarin Leekens de ploeg voor ‘90 procent’ klaarmaakte. Het feit dat er in de Belgische competitie zoveel talent rondliep, bevestigde alleen maar het hernieuwde vertrouwen in de nationale ploeg.’

Een piepjonge Kevin De Bruyne bij KRC Genk © Getty Images

De documentaire wordt uitgezonden in aanloop naar het WK. Als 2011 het begin was van de gouden generatie, wordt het dit jaar dan hun zwanenzang?

Heymans: ‘We hebben al van heel wat jongens uit die periode afscheid moeten nemen en dat gaat er natuurlijk niet op beteren. Je voelt toch ook nu dat er een omgekeerde beweging komt en dat het vertrouwen begint af te nemen. Uiteraard zullen Courtois en De Bruyne nog wel een tijdje meegaan, of dat hoop je toch. Maar als je weet dat we 10 jaar door de woestijn zijn gegaan en we nu een decennium vol vruchtbaarheid hebben gehad, is het logisch dat dat terug wat uitgebalanceerd wordt. Dat maakt het des te specialer om nu nog eens terug te blikken op waar het allemaal begon.’

Voor de docu zijn de Rode Duivels Courtois en De Bruyne uitgebreid geïnterviewd. Was het moeilijk om hen hiervoor te pakken te krijgen?

Heymans: (lacht) ‘Dat was niet gemakkelijk. Courtois viel nog wel mee, die heeft zijn vader als aanspreekpunt en is dus vrij vlot bereikbaar. Bovendien heeft de familie Courtois ons hun volledige videoarchief van in zijn jeugd laten gebruiken. De Bruyne was moeilijker, daar hebben we lang moeten polsen, ook bij vrienden van hem, maar uiteindelijk is dat ook goed gelukt.’

‘Het moeilijkste komt eigenlijk pas nadat je het contact hebt gelegd. Die spelers spelen zestig wedstrijden op een seizoen en hebben dus een ontzettend druk leven. Het is niet evident om dan een gaatje te vinden voor een diepte-interview. Maar goed, uiteindelijk hebben we toch met beide spelers een kleine twee uur gepraat. Ik had de indruk dat zij ook wel echt zin hadden om terug te blikken op dit seizoen, dat voor hen altijd een prachtig moment in hun carrière zal zijn.’

Marvin Ogunjimi en Jelle Vossen: even het spitsenduo van de Rode Duivels © Getty Images

Naast de opkomst van nieuwe sterren wordt in de documentaire ook gesproken over jongens als Jelle Vossen, Anthony Vanden Borre en Marvin Ogunjimi. Voor hen was dat jaar misschien wel het hoogtepunt van hun carriere, hoe blikten zij erop terug?

Heymans: ‘Voor Marvin Ogunjimi is het inderdaad een duidelijk hoogtepunt. We mogen niet vergeten dat het duo Vossen-Ogunjimi Lukaku op de bank hield bij de Rode Duivels. Ogunjimi scoorde bij zijn internationaal debuut twee doelpunten als invaller, dat is ongelooflijk. Bij Genk was dat ook een fenomenaal duo, heel belangrijk voor de eindwinst in de competitie.’

‘Ogunjimi is in de documentaire open over het feit dat hij meer had kunnen doen met zijn talent. Dat hij niet altijd voldoende met zijn hoofd bij het voetbal heeft gezeten. Voor hem is het denk ik het enige moment dat hij zijn volle capaciteiten heeft kunnen benutten.’

‘Voor Vanden Borre en Vossen ligt het wel anders. Vanden Borre werd erna nog kampioen met Anderlecht , al zegt hij wel dat het met Genk veel specialer was om kampioen te spelen. Ook Vossen kende daarna nog grote hoogtepunten bij Club. Maar als jonge Limburger denk ik dat die titel toch de belangrijkste was voor hem. Ik heb zelf ook de indruk dat de spelers met vreugde terugdenken aan de speciale sfeer en de teamspirit toen.’

Waar blijkt dat uit?

Heymans: ‘Een verhaal dat me altijd zal bijblijven is dat van László Köteles, de Hongaarse reservedoelman dat seizoen. Die had in zijn huis een soort van kelder met muziekinstallaties en pooltafels, een echte mancave recht uit een MTV-videoclip. Na elke wedstrijd, ongeacht het resultaat, gingen de spelers met hem mee naar die kelder voor een klein feestje en wat ontspanning, om ook te werken aan die teamspirit. Het zegt ook iets over Köteles, die dat seizoen geen minuut speelde maar toch veel belang hechtte aan de groepssfeer. Iets waarvoor hij bij Genk altijd herinnerd zal worden.’

‘Köteles zegt ook dat hij dat seizoen echt opkeek naar Courtois, en veel van hem heeft bijgeleerd. Van zijn keeperstalenten, maar ook van zijn rust en kalmte. Hij zegt Courtois dankbaar te zijn, omdat hij dankzij hem Champions League heeft kunnen spelen het jaar erna. Er was dus geen enkele vorm van afgunst. Ik denk dat Genk gewoon een heel speciale groep en een heel speciaal jaar had toen.’

‘Kampioenenjaar’ is vanaf vrijdag 14 oktober om 21u20 te zien op Canvas en VRT MAX en vanaf zondag 16 oktober op Eén om 22u40.