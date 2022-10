Kapitein Teddy Teuma blijft Union langer trouw met nieuw contract

Union had donderdag, enkele uren voor het terugduel met het Portugese Braga in de groepsfase van de Europa League, goed nieuws te melden voor haar supporters. Kapitein Teddy Teuma ondertekende een nieuw driejarig contract in het Dudenpark, met optie op nog een extra seizoen.

De Franse Maltees speelt sinds januari 2019 voor de club en promoveerde in 2021 met de Unionisten naar 1A. Daar verraste Union vorig seizoen vriend en vijand door lange tijd op kop te staan. Pas in het slot van de play-offs ging Club Brugge over de promovendus. Dit seizoen gaat de Brusselse traditieclub op haar elan voort. In de groepsfase van de Europa League telt het na drie speeldagen het maximum van negen punten. In de Jupiler Pro League staan Teuma en co opnieuw knap vierde.

De 29-jarige Teuma speelde eerder in zijn carrière voor kleine Franse teams als Hyères, US Boulogne en Red Star Paris. Voor Union kwam hij in 128 officiële wedstrijden in actie. Daarin scoorde hij 22 keer en gaf 33 assists. Sinds het seizoen 2020-2021 draagt hij de aanvoerdersband. Hij verzamelde intussen ook 25 caps voor de nationale ploeg van Malta.