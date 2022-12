Karel Geraerts over het Europees parcours van Union: ‘We zijn er niet om te figureren, wel om te winnen’

2022 werd het jaar van Karel Geraerts. Voor de eindejaarsspecial legde Sport/Voetbalmagazine de coach van Union tien momenten voor. Een ervan was de zege tegen Union Berlin in de Europa League. ‘Iedereen was meteen bij de zaak.’

Hier is een videosamenvatting van de beste momenten van het twee uur durende interview met Karel Geraerts



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Door Bart Aerts en Steve Van Herpe

In jullie eerste wedstrijd in de poulefase van de Europa League gaan jullie op bezoek bij Union Berlin, op dat moment leider in de Bundesliga. Hoe heb je je spelers overtuigd dat jullie daar konden winnen?

Geraerts: ‘Ik ben vooraf eerlijk geweest tegen de jongens. Ik heb gezegd: ‘Wij hebben Union Berlin gescout en ik ben van mijn stoel geblazen. Alles zit in die ploeg: diepgang, fysiek, techniek…’ Op die manier heb ik geprobeerd om een soort schokeffect te creëren. Iedereen was meteen bij de zaak. Daarna heb ik gezegd: ‘Maar wij komen hier niet om te figureren, wél om te winnen.’ Dan hebben we ons wedstrijdplan uit de doeken gedaan. En dat is heel goed uitgedraaid.’

In de media werd nochtans vooraf geschreven dat Union in Europa niet goed zou zijn voor de Belgische coëfficiënt. Haal je soms ook inspiratie uit artikels voor je speech?

Geraerts: ‘Negatieve zaken die over ons gezegd worden gebruik ik zelden of nooit. Zoals ook voor de wedstrijd tegen Anderlecht dit seizoen. Mensen vroegen mij of ik quotes van Felice had gebruikt om mijn spelers te motiveren. Totaal niet. Ik ga altijd uit van onze eigen sterkte en spreek daarover met mijn spelers.’

Bij je presentatie zei je ook dat je je eigen accenten zou leggen. Welke zijn dat?

Geraerts: ‘Ik wil modern voetbal brengen. Uiteraard moeten mijn spelers daarvoor fysiek in orde zijn: ze moeten niet alleen veel kunnen lopen, maar ook snel. Het accent dat ik vooral leg, is dat ik wil dat we voetballen.’

Leg je dat méér dan Mazzu?

Geraerts: ‘Hij benadrukte dat ook, maar ik wil nog meer voetballen van achteruit. De basis die Felice gelegd had, heb ik natuurlijk niet weggegooid. Dat zou stom zijn. Maar stap voor stap, bijna geruisloos, zijn wij onze ploeg nog beter aan het laten voetballen. We hebben ook meer variatie nu: we kunnen verschillende manieren van voetballen aan. Dat is een extra wapen.’

Vaak wordt gezegd dat het seizoen van de bevestiging het moeilijkste is, maar jullie staan er gewoon weer.

Geraerts: ‘Ja, en we moeten niet blind zijn: daar kruipt heel veel werk en energie in. Van iedereen binnen de club. Om dat telkens opnieuw te kunnen brengen.

‘Neem nu Club Brugge: daar heerst een cultuur om iedere wedstrijd te moeten winnen. Niet alleen bij de spelers, ook bij de trainersstaf, het bestuur, de supporters. Dat is daar de cultuur. Bij ons is dat nieuw. En daar moet ik toch constant energie in steken.’

Lees de andere negen momenten van Geraerts in de eindejaarsspecial van Sport/Voetbalmagazine.