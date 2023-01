Keeperstrainer Peter Mollez: ‘Het professionalisme van Mignolet heb ik nooit eerder meegemaakt’

Simon Mignolet is de absolute topfavoriet om woensdagavond de Gouden Schoen te winnen. De Krant van West-Vlaanderen ging praten met Peter Mollez, de man die hem tot voor kort nog trainde bij Club Brugge.

Concurrentie lijkt er haast niet te zijn voor Simon Mignolet in de weg naar zijn eerste Gouden Schoen, meteen ook de eerste voor een keeper sinds Michel Preud’homme in 1987. Zowel in het eerste deel van 2022 als een groot deel na de zomer was Simon Mignolet dé grote man bij Club Brugge, zowel voor de derde opeenvolgende titel als in het sprookje in de Champions League waarbij blauw-zwart de groepsfase overleefde.

Één man maakte dat alles van dichtbij mee in de laatste zes maanden. Keeperstrainer Peter Mollez vertelt over zijn ex-poulain – Mollez werd namelijk met de komst van Scott Parker aan de kant geschoven – in de Krant van West-Vlaanderen. ‘Al hebben we er bewust nooit over gepraat, die Gouden Schoen voor Mignolet was voor mij bij de start van het seizoen wel een achterliggende doelstelling, als gevolg van punten pakken, de hoofddoelstelling. Wetende dat het door het WK maar een korte tweede ronde was, moest Simon alleen maar het niveau van eind vorig seizoen aanhouden. Maar ik heb dat nooit uitgesproken, Simon moest zich focussen op zijn werk. Simon zou zich daar ook zelf nooit mee bezighouden.’

‘Ik zie alleen nog Nielsen en Teuma in de buurt komen van Simon’, gaat de ex-keeper van onder meer Club, Cercle, KAA Gent en KV Kortrijk verder. ‘Natuurlijk wint hij straks de Gouden Schoen. Hij maakte Club bijna op zijn eentje kampioen vorig jaar en dan volgden in de tweede ronde zijn gigantische competitiestart en zijn Champions Leaguecampagne.’

Europese topkeeper

‘Zijn professionalisme en realisme steken boven alle anderen uit. Nooit eerder meegemaakt. Hij is het ideale rolmodel, we toonden onze jonge gasten filmpjes van Simon in de fitness om 9.15u, als eerste. “Gasten, kijk eens wat een Europese topkeeper er allemaal voor doet. Dat heet intrinsieke motivatie…”‘

‘Simon is een complete doelman, ons zwaartepunt op de trainingen lag niet meer op technisch maar eerder op tactische zaken zoals game reading, positioning en decision making. Ik weet dat het publiek zoveel zelfzekerheid niet graag ziet, maar om in balbezit te blijven, zoek je altijd een voetballende oplossing. De bal in de tribune trappen, is dan pas de laatste optie. Als ik nu de wedstrijden van Simon bekijk, dan zie ik vooral dat alles tegen zit, de situatie waarin heel de ploeg momenteel zit.’

Lees het volledige interview met Peter Mollez in de Krant van West-Vlaanderen.

Ook dit kan u interesseren: