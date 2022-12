Kortrijk smeert leider Genk 2e verlies van seizoen aan en pakt onderin broodnodige punten

KV Kortrijk heeft maandag, op tweede kerstdag, op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League een felbevochten 1-0 zege tegen leider KRC Genk behaald. Felipe Avenatti scoorde in het slot het winnende doelpunt voor de West-Vlamingen, die onderin broodnodige punten pakken. Het is voor Genk, dat voor de WK-break tien competitieduels op rij won, de tweede nederlaag in eerste klasse van het seizoen.

Kortrijk, met zijn nieuwe coach Bernd Storck aan het hoofd, begon als een hogesnelheidstrein aan de partij en Bruno mikte meteen op de paal via de vingertoppen van Vandevoordt. Genk herstelde gaandeweg het evenwicht, en na twintig minuten lieten Paintsil en Onuachu in dezelfde fase de 0-1 liggen. Met de rust in zicht nam Kortrijk weer over en Vandevoordt kwam even in een schietkraam te staan. De Limburgse keeper hield Messaoudi meermaals van de openingstreffer.

Zelfde spelbeeld na de pauze, met veel strijd en goede intenties maar geen doelpunten. Ook groot doelgevaar was schaarser. De wedstrijd leek op een scoreloos gelijkspel te gaan eindigen, tot Kortrijk zeven minuten voor tijd toesloeg. Avenatti (83.) werkte een voorzet van Mbayo voorbij Vandevoordt. Heynen kreeg in de slotminuut tot tweemaal toe de kans op de 1-1, maar KVK-doelman Tom Vandenberghe, die door de oninzetbaarheid van vaste doelman Marko Ilic op 30-jarige leeftijd debuteerde in eerste klasse, hield zijn ploeg recht.

Genk verloor niet meer sinds de eerste speeldag eind juli bij Club Brugge (3-2). De Limburgers staan wel nog altijd ruim aan kop met 46 punten, voor Union (39). Kortrijk pakt onderin broodnodige punten en staat op de zestiende plaats (15). Komend weekend, op zaterdag 31 december en zondag 1 januari, staan er in de Jupiler Pro League geen wedstrijden op de agenda. De negentiende speeldag volgt het weekend nadien. Genk speelt zondag 8 januari in eigen stadion de kraker tegen het geplaagde Club Brugge, Kortrijk maakt diezelfde dag de trip naar Oud-Heverlee Leuven.