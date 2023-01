KRC Genk lanceert voor komst van Club Brugge ‘prikkelarme tribune’

KRC Genk lanceert zondag voor de komst van landskampioen Club Brugge, op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League, een ‘prikkelarme tribune’ in zijn Cegeka Arena. Dat hebben de Limburgers vrijdag gemeld.

Genk verwacht tegen Club Brugge in een uitverkochte Cegeka Arena een heksenketel. Maar voor de eerste keer in het Belgisch voetbal zullen 31 kinderen, jongeren en volwassenen, die leiden aan autisme of hoogsensitiviteit, de wedstrijd kunnen bijwonen in een prikkelarme ruimte, aldus Genk. Het gaat meer bepaald om Tribune G, een afgezonderde tribune achter glas.

‘We zijn de mosterd gaan halen in de Engelse competitie, waar Manchester City en Arsenal al specifieke ruimtes inrichtten zodat bijvoorbeeld kinderen met hoogsensitiviteit de wedstrijd in een aangepaste context kunnen beleven’, zegt Niel Janssen, Community Coördinator bij KRC Genk. ‘We introduceren dat concept nu ook in ons stadion en dus ook onze competitie. Op de vierde verdieping van ons hoofdgebouw benutten we een tribunevak achter glas om mensen prikkelarm de wedstrijd in gepaste omstandigheden te laten volgen. Voor de eerstvolgende vijf wedstrijden zit de tribune alvast vol met mensen die eindelijk eens een wedstrijd kunnen komen beleven.’