KV Kortrijk kiest voor Adnan Custovic als nieuwe coach

KV Kortrijk heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet. Adnan Custovic is de opvolger van Karim Belhocine, die maandag aan de deur werd gezet.

De 44-jarige Bosniër ondertekende bij KV Kortrijk een contract voor twee seizoenen. Hij leidde donderdagochtend al zijn eerste training.

Adnan Custovic was in het seizoen 2014-2015 al assistent in het Guldensporenstadion. Hij volgde destijds T1 Yves Vanderhaeghe naar Oostende en werd nadien ook zelf hoofdcoach bij de Kustboys. Vervolgens deed hij ook ervaring op bij Waasland-Beveren. Vorig jaar volgde hij Ivan Leko als assistent naar het Chinese Shanghai Port.

Bij Kortrijk moet Custovic de brokken lijmen na een mislukte competitiestart met slechts vier op achttien. Ook in de terugronde van vorig seizoen konden de Kerels nog amper een wedstrijd winnen. Kortrijk is voorlopig zeventiende en voorlaatste.

Zaterdag staat voor KV Kortrijk en Adnan Custovic meteen een degradatietopper op het programma op het veld van Eupen.