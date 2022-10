KV Mechelen haalt al een tijdje niet meer het gewenste niveau en ging ook deze week kansloos de boot in op het veld van Gent. Dat kost de Nederlandse trainer Danny Buijs nu de kop. Na 12 speeldagen staat KV 13e met 11 punten. In een seizoen waar 3 ploegen degraderen is dat een aanleiding voor bezorgdheid.

De Nederlandse coach zal opgevolgd worden door T2 en voormalig Mechelen,Genk, Standard en Anderlecht-speler Steven Defour. Dat meldt de club zelf.