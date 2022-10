KV Oostende houdt punten aan zee in degradatietopper tegen Zulte Waregem

De afsluitende degradatietopper van de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League tussen KV Oostende en Zulte Waregem is zondagavond uitgedraaid in een 2-1 overwinning voor Oostende.

KVO verlaat dankzij de belangrijke zege de gevarenzone en rukt op naar de veertiende plaats in het algemene klassement van de Belgische eerste klasse met 14 punten. Essevee zakt opnieuw naar de achttiende en laatste plaats met 11 punten. In een kansarme eerste helft in de Diaz Arena klom Oostende in blessuretijd alsnog op voorsprong via Indy Boonen (45.+1).

Na de rust vocht Zulte Waregem zich terug in de match dankzij Jelle Vossen (69.). Een draw leek in de maak, tot David Atanga (80.) de deugddoende driepunter finaal aan zee hield. Eerder op de dag won Racing Genk de topper bij Antwerp met 1-3, haalde AA Gent in de slotminuten opgelucht adem tegen Seraing met 2-1 en werd het altijd beladen duel tussen Standard en RSC Anderlecht na ruim een uur bij een 3-1 stand definitief gestaakt nadat RSCA-fans herhaaldelijk vuurpijlen op het veld gooiden.