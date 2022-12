‘Laat 2023 het jaar zijn dat voetbal terug van de supporters is’

Hoofdredacteur Bart Aerts blikt nog even terug op het voorbije WK en kijkt vooruit naar het volgende jaar. ‘Laat in 2023 een nieuwe generatie opstaan. Van zowel spelers als fans.’

Sterspelers speelden nog nooit zo zichtbaar onder druk als op de wereldbeker in Qatar. Cristiano Ronaldo draaide zijn dribbelkont van weleer naar de fotografen omdat hij de focus op zijn lot als bankzitter niet meer kon verdragen. De laatste tranen van een wereldvoetballer. Lionel Messi ging discussiëren met Louis van Gaal en Wout Weghorst. Opgefokt als nooit tevoren. Kevin De Bruyne strooide verwijten in plaats van voorzetten. Ook van hem zijn we dat niet gewoon. De laatste dans bleek een grotere beproeving voor de zenuwen dan de eerste.

Na de aftocht van de Rode Duivels had iedereen een analyse klaar. Uiteraard hebben verschillende factoren een rol gespeeld. Maar wij hebben ook gefaald. Wij, de supporters van België. Op de eerste rij als het goed gaat, maar zelfs dan zitten de gifpijlen al klaar in de koker. Die werden massaal bovengehaald en afgeschoten, zelfs al voor het tornooi begon. Als dit nu maar niet het einde van een generatie successupporters is.

Al mogen we ook niet te hard zijn voor de fans. Peperdure tickets, een onbetaalbare reis, geen bier in de stadions… Qatar was niet het WK van de supporters. Voetbal is voor vips die zich gedragen en braaf van een pintje van de sponsor slurpen. Dat mocht wél van de emir en de FIFA. Het einde van een generatie wereldvreemde charlatans en bobo’s is spijtig genoeg nog niet in zicht.

Benieuwd wat de Belgische voetbalbobo’s het komende jaar voor ons in petto hebben. Een recente demarche van de RBFA laat weinig goeds vermoeden. Wie een deal sluit met justitie, heeft voor de Belgische voetbalbond instant Propere Handen. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe betaalt een geldsom en moet zich niet langer verantwoorden voor valsheid in geschrifte, even later mag hij het contract gaan onderhandelen van de nieuwe bondscoach. Het lijkt wel alsof ook de nationale bonden hun geloofwaardigheid te grabbel moeten gooien na de slechte beurt van de FIFA. Integriteit, iemand?

Qatar en zijn naweeën dreigen het voetbal alweer wat verder weg te duwen van de trouwe voetbalfan. Wie houdt vandaag nog rekening met de emotionele aandeelhouders? It’s all about the money en blijkbaar brengt de traditionele voetbalsupporter niet genoeg op. Zondagavondmatchen om 21 uur, steeds meer matchen nationaal en internationaal… Het wordt de fan door de strot geramd zoals het voer door de keel van een gans. Laat de foie gras maar smaken tijdens de feestdagen!

Die andere feesttraditie, vuurwerk, zal ook niet ontbreken. Hopelijk is het de knalstart van een spetterend voetbaljaar. Maar dan mag de pyrotechniek de voetbaltechniek niet opnieuw overschaduwen. Want de terugkeer van geweld in en rond stadions is ook een bedreiging voor de supporters van goede wil.

Laat 2023 het jaar zijn dat voetbal terug van de supporters is. Fans die onvoorwaardelijk hun sterspelers kunnen steunen. Laat in 2023 een nieuwe generatie opstaan. Van zowel spelers als fans. Zodat we kunnen juichen en dansen van vreugde. En niet voor de laatste keer.