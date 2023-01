Luc Nilis voltijds spitsentrainer in jeugdopleiding KRC Genk

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis gaat voltijds aan de slag als spitsentrainer in de jeugdopleiding van KRC Genk. Hij neemt er de ‘ruwe diamanten’ vanaf de U15 onder zijn hoede, zo bevestigt de leider in de Jupiler Pro League vrijdag. Nilis was sinds vorig jaar al deeltijds aan de slag bij Genk.

De 55-jarige Limburger ondertekende bij Genk een contract voor onbepaalde duur. ‘De jeugdopleiding van KRC Genk geniet wereldwijde faam. Vele absolute wereldtoppers hebben hier de basis gelegd van hun roemrijke carrière. Het bewijs werd woensdag nog geleverd op het Gala van de Gouden Schoen. De volledige top drie van beste Belgen in het buitenland zijn namelijk opgeleid in onze Academy’, zegt Nilis, in een verwijzing naar Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Leandro Trossard. ‘Ik hoop mijn ervaring te kunnen overbrengen aan de jonge spelers die hier vandaag rondlopen en hen naar een volgend niveau te brengen.’

Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk, vult aan. “We zijn enorm trots dat we Luc voltijds in dienst kunnen nemen in onze jeugdwerking. In zijn actieve voetbalcarrière was hij een genie op het veld. We zijn ervan overtuigd dat hij onze jonge talenten op gebied van vista, (trap)techniek en looplijnen de kneepjes van het vak leren en hen ka lanceren voor een mooie carrière.”

Nilis zette in 2000 een punt achter zijn carrière nadat hij bij Aston Villa een zware beenbreuk had opgelopen. De aanvaller met de fluwelen techniek begon zijn loopbaan bij Winterslag en droeg daarna het shirt van Anderlecht en PSV. Hij kwam 56 keer uit voor de nationale ploeg en maakte daarin tien goals.

Als trainer was Nilis onder meer aan de slag in Nederland bij PSV (als spitsenscoach) en VVV (als assistent), in Turkije en Jordanië. In 2021 werd hij coach van amateurclub Belisia Bilzen. Sinds maart vorig jaar combineerde hij die taak met een deeltijdse job als spitsentrainer bij de Talent Academy van Genk. Eind 2022 verliet Nilis Belisia Bilzen.