Mark van Bommel ontsnapt aan overval

Mark van Bommel, de trainer van Antwerp, is in de nacht van maandag op dinsdag ontsnapt aan een carjacking. Dat berichtten Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws dinsdag. De 45-jarige Nederlander werd in zijn garage opgewacht door een gewapende man.

Van Bommel merkte de man met pistool op bij het inrijden van zijn ondergrondse parkeergarage. Hij reed snel achteruit, raakte daarbij een andere auto en zo ging het autoalarm af. De overvaller, die het mogelijk gemunt had op de luxueuze Porsche Panamera van de Antwerp-coach, vluchtte vervolgens snel weg.

“Het was even schrikken”, zei Van Bommel in een korte reactie aan Het Laatste Nieuws. Hij wil verder onderzoek afwachten. De politie bevestigde het voorval, maar kon geen dader meer aantreffen in de nabije omgeving.