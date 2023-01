Mats Rits (Club Brugge) na lange revalidatie: ‘Natuurlijk denk ik dat ik mijn plaatsje kan heroveren’

Op 1 mei scheurde de 29-jarige middenvelder de kruisband van zijn rechterknie, maar na een lange revalidatie van acht maanden is de ‘kuisvrouw’ van blauw-zwart – Paul Van Himst bedoelde het als compliment – weer wedstrijdfit. De Krant van West-Vlaanderen zocht Mats Rits op voor een gesprek.

Na acht maanden lijkt de terugkeer van Mats Rits dichter en dichter te komen. De 29-jarige Belg scheurde op 1 mei de kruisband van rechterknie in Play-Off 1 tegen Anderlecht. Een lange revalidatie volgde, al verliep die best vlot. ‘Ik heb het mentaal nooit echt lastig gehad. Het ging beter dan tien jaar geleden, toen ik bij Ajax ook zes maanden out was met rugproblemen’, vertelt Rits aan de Krant van West-Vlaanderen. Dan was ik jonger en ongeduldiger, alleen in het buitenland… Intussen heb ik in mijn carrière al heel veel moois mogen meemaken, word ik volgende zomer dertig jaar, ik kan het beter een plaats geven. Ook in het besef dat blessures bij het voetbal horen en ik al tien jaar gevrijwaard was. Én het besef dat er buiten het voetbal nog andere dingen zijn in het leven. Ik werd nooit moedeloos.’

‘De goesting is héél groot natuurlijk. Vooral sinds ik weer buiten mocht trainen’, gaat Rits verder. ‘Dan zie je de anderen trainen en dan gaat het écht kriebelen. Onyedika, Nielsen en Vanaken zijn drie fantastische spelers. En toch ben ik ervan overtuigd dat ik mijn plaatsje terugpak. Natuurlijk. Ik ben voetballer geworden om op het veld te staan en heb voldoende zelfvertrouwen. En ik heb het hier zelf in de hand, hé.

‘Ik werd begin dit jaar nog genoemd als mogelijke Rode Duivel, maar een selectie voor de nationale ploeg ligt niét in eigen handen, begrijp je? Neen, ik heb daar tijdens het afgelopen WK niet meer aan gedacht. Nu er een nieuwe bondscoach komt, ga ik er nog niet van wakker liggen. Natuurlijk zou ik dat ook graag nog eens meemaken, maar ik zal na mijn carrière de nationale ploeg niet beschouwen als een gemis.’

Onder nieuwe coach Scott Parker moet Club Brugge opnieuw meedoen voor de titel, maar de kloof met KRC Genk is wel best groot ondertussen. ‘Simpel: het is nu aan ons om die kloof te dichten. En ze zondag tegen Genk in elk geval niet laten vergroten. Een cruciale match is een groot woord. Het is niet gedaan als we die verliezen en het is ook niet waar dat we Genk hebben gebroken als we winnen. Het gaat nog steeds ‘maar’ om drie punten. Als we daar winnen en we verliezen de volgende match, dan staan we weer even ver. Maar het wordt natuurlijk wel een heel belangrijke match. Maar met nog 51 punten te verdienen en met de halvering van de punten in de play-offs kan nog heel veel gebeuren. Daarom teken ik ook niet voor een achterstand van 6 punten, na halvering, bij de start van de play-offs. We gaan spelen om ze te verkleinen! Al wordt dat niet evident, Genk is héél goed.’

Lees het volledige interview met Rits in de Krant van West-Vlaanderen.