Mazzu lijkt aan te blijven als Anderlecht coach

Anderlecht lijkt ook na de 3-2 nederlaag van gisteren bij Zulte Waregem het vertrouwen te behouden in coach Felice Mazzu. Verschillende media, waaronder Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, schrijven deze morgen dat hij zeker aanblijft tot zondag. Anderlecht wilde tegenover Belga niet officieel reageren op het nieuws.

Paars-wit ging gisteren in de slotfase van de partij bij rode lantaarn Zulte Waregem kopje onder. Dankzij late goals van Abdoulaye Sissako (80.) en Zinho Gano (90.+5) bleven de drie punten in het Regenboogstadion. Na afloop ontstond er meteen commotie rond de positie van T1 Felice Mazzu. Vandaag berichten verschillende media dat het bestuur van Anderlecht het vertrouwen in Mazzu behoudt. Hij leidt vandaag de training en zal zondag op Sclessin zeker op de bank zitten in de Clasico tegen Standard, zo klinkt het. Anderlecht is met 16/39 tegenvallend negende in de Jupiler Pro League. Union, dat als vierde momenteel het laatste ticket voor de Champions’ play-offs in handen heeft, telt al twaalf punten meer.