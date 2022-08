Met Raphael Onyedika heeft Club eindelijk zijn echte nummer 6

Met de transfer van de krachtige Nigeriaanse middenvelder komt een einde aan de lange zoektocht van blauw-zwart naar de ideale man op de nummer 6-positie.

Hoeveel miljoenen bent u bereid te betalen om een enorm lastig dossier eindelijk af te ronden? Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert blijkbaar erg veel, want voor de Nigeriaan Raphael Onyedika werd een voor de Belgische voetbalwereld ongezien bedrag neergelegd. Ver van de sommen die werden genoemd toen de club informeerde naar de terugkeer van Sander Berge naar de Jupiler Pro League, maar toch genoeg om een hoger bod uit te brengen dan AC Milan. De Italiaanse club werd door het Deense Midtjylland wandelen gestuurd.

Van Amrabat tot Odoi

De reden waarom Club niet bang was om alles op alles te zetten, is omdat de positie van verdedigende middenvelder al langer een doorn in het Brugse oog was. Al in 2017, toen Ivan Leko Michel Preud’homme opvolgde, was het het gebrek aan een verdedigende middenvelder met voldoende fysieke kracht en de juiste instelling zonder bal – Timmy Simons was toen aan het einde van zijn carrière – de belangrijkste reden voor de Kroaat om een driemansverdediging te installeren, eentje die sindsdien niet meer verdween in het Jan Breydelstadion.

Daarna volgde de ene na de andere poging om die vacante positie in te vullen. Sofyan Amrabat was sterk maar onregelmatig en niet altijd even gedisciplineerd zonder de bal, Mats Rits speelde de rol zo goed als hij kon, maar was vooral aangetrokken als doublure voor Ruud Vormer. Sindsdien kwam Eder Balanta opnieuw in beeld, waarschijnlijk de beste man op die positie de laatste jaren. Het blessuregevoelige lichaam van de Colombiaan en zijn gevorderde leeftijd (29) hebben de club ertoe aangezet om vier miljoen te betalen voor de talentvolle Owen Otasowie om de ruggengraat van de ploeg te vormen. Die gok mislukte en de Belgische kampioen haalde zelfs Denis Odoi terug naar België om de gapende wonde te dichten tot aan de titel.

© Belga Image

Fiksers in de verdediging

Ondanks de twijfels op het middenveld stapelde Club de titels op. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat blauw-zwart, bij gebrek aan dat defensieve schild op het middenveld, altijd in staat is geweest om een goeie verdediging uit te bouwen. De probeersels op de nummer 6 werden grotendeels gecompenseerd door de snelheid van Clinton Mata, die meestal vergezeld werd door een sprintende centrale verdediger: eerst Odilon Kossounou, dan Stanley Nsoki. De twee moesten de foutjes rechtzetten die het middenveld maakte. En vergeet ook Simon Mignolet niet, die sinds zijn terugkeer naar de JPL al heel wat wedstrijden vol reddingen achter de rug heeft. Samen zijn ze in staat om de afwezigheid van een echte 6 te compenseren, maar ze dwingen Club ook om op die positie te sleutelen zodat ze niet te veel worden blootgesteld.

Om rust te vinden in de rug van Hans Vanaken, maar ook om weer met een viermansdefensie te kunnen spelen, had Club Sander Berge een tijdje op het oog. Maar doordat de Noor te veel kostte en het waarschijnlijk tot een soap tot aan de deadlinedag zou leiden, keek het ook naar alternatieven. Raphael Onyedika, een erg atletische en snelle middenvelder met een goeie pass in de voeten, arriveerde zo afgelopen weekend in Brugge. Het einde van de zoektocht bleek uiteindelijk 10 miljoen euro waard.