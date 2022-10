Na de blitzstart met 27/27 telt Antwerp nu een magere 6/18 na het verlies op Charleroi. Kan de Nederlandse coach het tij nog keren?

De verliezer van het weekend, zo kan je Antwerp wel noemen na de 1-0-nederlaag tegen Charleroi. Met negen zeges op rij was The Great Old begonnen aan het seizoen, een clubrecord. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dus ook aan dit, toen uitgerekend het KV Kortrijk van Didier Lamkel Zé met een 2-1-zege de opmars van Mark van Bommel en co een halt toeriep. Daarna was het heel wat minder voor Antwerp met maar 2 zeges in de volgende 4 wedstrijden, met pijnlijke nederlagen tegen Standard (3-0) en KRC Genk (3-1). Er werd enkel nog gewonnen van STVV en KV Oostende.

Met een 6/18 zag Van Bommel ploeg-in-vorm Genk dit weekend verder uitlopen, tot ondertussen al 7 punten voorsprong. Tegelijkertijd slopen Club en Union ook dichterbij. Beide staan nog maar op 1 punt van stamnummer 1. De kloof met nummer vijf Standard is met 8 punten nog groot genoeg, maar in deze vorm, met een uitstekend Standard, kan het allemaal snel keren voor Antwerp.

Janssen sputtert

Wat loopt er mis bij Antwerp? The Great Old lijkt vanachter plots gatenkaas. Waar Toby Alderweireld en co in de eerste 9 wedstrijden van het seizoen maar 6 tegengoals slikten, moesten ze zich in de voorbije 6 wedstrijden 9 keer omdraaien. Met in totaal 15 tegendoelpunten dit seizoen heeft Antwerp wel nog steeds de tweede beste verdediging, achter KRC Genk (14).

© Belga Image

Ook aanvallend vlot het niet meer op de Bosuil. Antwerp is al een heel seizoen niet schitterend voorin, maar het scoorde voor de interlandbreak van eind september wel 21 keer in de eerste 9 wedstrijden. Sindsdien? Slechts 7 treffers in 6 wedstrijden. Exponent van die mindere aanval is Vincent Janssen. De Nederlander die vorige zomer neerstreek in Antwerpen, is met zijn 8 goals goed voor 30% van het totaal aantal doelpunten van Antwerp, maar deed het in oktober veel minder goed met slechts 2 goals in 6 wedstrijden. De rest leek het gat dat de ex-spits van onder meer Tottenham achterliet, niet in te kunnen vullen. Ter vergelijking: voor de interlandbreak eind september was Janssen nog goed voor 6 goals in 5 wedstrijden. Het schoentje wringt dus zowel voorin als achteraan bij de ploeg van Van Bommel.

Geschiedenis

Voor de Nederlandse coach zal het wat als een déjà-vu aanvoelen. Ook bij PSV en Wolfsburg kende hij eerst grote successen vooraleer de ploeg als een pudding in elkaar zakte. Bij PSV begon het allemaal prachtig met een ijzersterk debuutseizoen. De lampenclub werd in het eerste seizoen onder leiding van Van Bommel tweede in de competitie op slechts 3 punten van kampioen Ajax. 26 van de 34 wedstrijden wist PSV toen winnend af te sluiten, slechts 3 partijen werden verloren.

Het seizoen erop (2019/20) was het allemaal veel minder. Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Angeliño hadden in de zomer allemaal andere oorden opgezocht en dat was te zien in de eerste resultaten. Zo werd PSV al in de tweede voorronde van de Champions League gewipt door FC Basel. Daarna kreeg de ex-international zijn groep echter terug op de rails. 15 wedstrijden lang, over alle competities, was de club uit Eindhoven ongeslagen. Tot de wedstrijd tegen Utrecht midden oktober. De manschappen van Van Bommel verloren met 3-0 en de ploeg viel als een kaartenhuisje ineen. Van de volgende 12 wedstrijden, over alle competities, werden er maar 2 meer gewonnen en in de Europa League werd de club uitgeschakeld in de groepsfase. Na de 3-1-nederlaag tegen Feyenoord midden december mocht Van Bommel beschikken bij PSV.

© Belga Image

Een nieuwe kans kreeg Van Bommel in de zomer van 2021 bij Wolfsburg en ook daar begon alles mooi. Er was wel één uitschuiver met de uitschakeling in de eerste ronde van de Duitse beker tegen Preussen Münster en het gênante moment langs de lijn toen Van Bommel per ongeluk een wissel te veel doorvoerde. Pijnlijk.

Maar goed, Wolfsburg kende een van de beste starts van de laatste jaren in de Bundesliga met 12/12. Het verval kwam er echter al heel snel nadat de Volkswagenclub tegen Lille in de Champions League niet verder kwam dan 0-0. In de volgende 7 wedstrijden werd er geen enkele keer meer gewonnen en pakte Wolfsburg maar 2 punten. Resultaat: Van Bommel mocht al op 23 oktober zijn koffers pakken.

Geen paniek

Zal het ook zo’n vaart lopen bij Antwerp? Misschien moeten we de huidige dip van The Great Old toch wat nuanceren. Zo presteert de verdediging al een heel seizoen buitengewoon. Met 1,35 verwachte tegendoelpunten per wedstrijd (xGA) doet enkel KRC Genk over het heel seizoen al beter. Bovendien kreeg het nog maar gemiddeld 1 goal per partij binnen. Hetzelfde geldt voor de aanval, waar Antwerp in expected goals (xG) pas op een vijfde plaats staat in de competitie met een gemiddelde van 1,67 per wedstrijd. In werkelijkheid zit Antwerp al aan 1,86.

Vincent Janssen wist in de voorbije zes wedstrijden slechts twee keer te scoren. © Belga Image

Het is een trend die de ploeg ook in de laatste 6 (mindere) wedstrijden doorzette. Zo creëerde het gemiddeld 1,80 xG, met steeds een hoger gemiddelde dan de tegenstander. Zo kwam Antwerp in de verliespartij tegen Standard uit op 1,53 xG, terwijl Standard won met slechts 1 verwachte goal. In werkelijkheid kwam Antwerp maar aan gemiddeld 1,16 goals per wedstrijd in de laatste 6 partijen. Voorin is het dus een kwestie van efficiëntie. En ook achterin blijft de verdediging van Toby Alderweireld het goed doen met gemiddeld 1,19 xGA in de laatste wedstrijden, terwijl het wel gemiddeld 1,5 ballen echt uit de doelen mocht halen.

Moeten we Antwerp dan nu al afschrijven voor de titel? Laten we vooral eerst de komende wedstrijden afwachten. Wie weet keert het geluk dan wel terug bij The Great Old.