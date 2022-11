Officieel: Jesper Fredberg is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Met Jesper Fredberg heeft Anderlecht zijn nieuwe sportief directeur te pakken. De club maakte zijn komst dinsdag bekend.

Fredberg zal als CEO Sports de sportieve eindverantwoordelijkheid dragen binnen Anderlecht, aldus de Brusselaars. Kenneth Bornauw blijft als CEO Non-Sports de operationele en commerciële werking onder zijn hoede nemen. Peter Verbeke zal nog enige tijd aan de kant staan door ziekte.

‘Het is een enorme eer om deze rol op te nemen bij de recordkampioen van België’, zegt Fredberg in een mededeling. ‘Ik ben me ten volle bewust van de uitdagingen, maar met zijn rijk verleden, zijn duidelijke voetbalfilosofie en zijn wereldberoemde jeugdacademie is het voor mij kristalhelder waar deze club voor moet staan. Ik wil een sportieve strategie uittekenen die gebaseerd is op de waarden en het DNA van deze club en die verder bouwt op het werk dat de afgelopen jaren verricht is.’

‘Met de aanstelling van Jesper zetten we een belangrijke stap in de uitbouw van de sportieve leiding van deze club’, zegt voorzitter Wouter Vandenhaute in een mededeling. ‘Met Jesper hebben we iemand met een moderne voetbalvisie die naadloos aansluit bij het DNA van onze club en bij de richting die we de komende jaren willen inslaan.’

Anderlecht staat bij het ingaan van de WK-break op de elfde plaats in de Jupiler Pro League met twintig punten.