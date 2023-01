OH Leuven leent Raphael Holzhauser uit aan Duitse derdeklasser München 1860

De Oostenrijker Raphael Holzhauser wordt door Oud-Heverlee Leuven tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Traditionsverein en huidig Duits derdeklasser TSV München 1860, zo maakten beide clubs woensdag bekend. In de overeenkomst is ook een optie tot aankoop opgenomen.

De 29-jarige Holzhauser komt sinds vorige zomer uit voor OHL, dat hem overnam van het gedegradeerde Beerschot. Aan Den Dreef heeft hij nog een contract voor anderhalf seizoen. Heel veel komt hij er niet aan spelen toe. 637 minuten in vijftien wedstrijden in de eerste seizoenshelft, om precies te zijn. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vier assists.

Holzhauser speelde voordien sinds 2019 voor Beerschot nadat zijn contract bij het Zwitserse Grasshoppers was beëindigd. De technisch begaafde linksvoetige middenvelder promoveerde in zijn eerste seizoen bij de Ratten naar 1A en maakte daarin meteen indruk met 16 goals en evenveel assists. Het leverde hem een tweede plaats op in de Gouden Schoen van 2020 (achter Lior Refaelov) en een eerste cap voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Vorig seizoen waren zijn statistieken al een pak minder (3 goals, 7 assists). Samen met Beerschot kon hij de degradatie niet afwenden.