OHL beëindigt negatieve reeks in stijl tegen zwak Seraing

OHL heeft vrijdag op speeldag 17 van de Jupiler Pro League, de laatste voor de WK-stop, een einde gemaakt aan een negatieve reeks. Na vijf competitiewedstrijden zonder zege zetten de Leuvenaren tegen een tienkoppig Seraing opnieuw een glansprestatie neer. Eindstand aan Den Dreef: 5-0.

Na een erg sterk seizoensbegin was het vormpeil van OHL drastisch gezakt de afgelopen weken. Tegen de Metallo’s haalden de Leuvenaren opnieuw hun oude niveau. Echt hard moest de thuisploeg niet werken voor zijn doelpunten.

Sterkhouder en aanvoerder Mathieu Maertens knalde de 1-0 wel knap tegen de touwen van buiten het strafschopgebied, maar bij de daaropvolgende doelpunten kreeg OHL steeds een handje toegestoken van de Luikse verdediging. Met name Sambou Sissoko kroonde zich bij Seraing tot pineut van de eerste helft. Met een trekfout in de zestien bezorgde hij Leuven eerst een strafschop. Clubtopschutter Mario Gonzalez (23.) nam het geschenk in dank aan.

Vervolgens liet Sissoko zich tien minuten voor rust met rood het veld afsturen na een gemene tackle op Maertens. Ook de 3-0 kwam er na defensief gestuntel van de verdediging van Seraing, die tot tweemaal toe weigerde de bal weg te werken. Casper De Norre (42.) bedankte met een eenvoudige binnenschuiver. Vlak voor rust wrong Seraing zijn eigen kansen helemaal de nek om met een nieuwe penaltyfout. Sofian Kiyine (45.+2) legde de wedstrijd in een definitieve plooi. In de tweede periode veranderde het verkeer niet van richting. OHL verstuurde ballen richting het doel van Seraing, dat geen antwoord klaar had. Het vizier van de Leuvense aanvallers stond evenwel minder scherp afgesteld dan tijdens de eerste helft, want enkel Nachon Nsingi (89.) wist er in de slotfase nog eentje in het mandje te leggen.

Met 25 punten duikt OHL de WK-onderbreking voorlopig vanaf plaats zeven in. Seraing blijft met 11 punten uit zeventien wedstrijden de laatste van de klas.