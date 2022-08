OHL wint nipt van Oostende, Cercle en Zulte Waregem spelen gelijk

OH Leuven heeft zaterdag op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League een 2-1 thuiszege geboekt tegen KV Oostende. In het slot van de wedstrijd bezorgde kapitein Mathieu Maertens (90.) zijn team alsnog de overwinning. Cercle Brugge en Zulte Waregem hielden elkaar in evenwicht met een doelpunt elk.

OH Leuven hoopte tegen KV Oostende een vervolg te breien aan zijn prima seizoensstart. De kustploeg hoopte zich op zijn beurt te herpakken na twee opeenvolgende nederlagen. Die intentie liet het meteen ook blijken in de wedstrijd. Na amper zes minuten spelen hing de 0-1 al tegen de touwen. Nieuwkomer Fraser Hornby (5.) stond op de goede plek om de rebound op een schot van Alessandro Albanese in doel te verwerken. Een koude douche voor de Leuvenaren, die zichtbaar moeite hadden om in de wedstrijd te komen na de vroege opdoffer.

Na vijfentwintig minuten liep de thuisploeg eindelijk warm. Het kreeg meer balbezit en zette meer druk, maar wist zijn overwicht voor de rust niet in doelpunten te vertalen. Een geslepen KV Oostende loerde op de counter en kwam voor de rust erg dicht bij de 0-2.

Na de rust schoten de Leuvenaren fel uit de startblokken en wisten ze zichzelf vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte met de bezoekers te brengen. Een voorzet vanop rechts belandde in de voeten van zomeraanwinst Mario Gonzalez (51.), die na slim veinzen de Oostendse doelman kansloos achter liet met een laag gekruist schot. In het slot van de wedstrijd schonk kapitein Maertens zijn ploeg alsnog de drie punten.

OH Leuven springt in de stand naar de derde plek met 12 punten. Oostende blijft achter met een 0 op 9.

Matig voetbal

Cercle Brugge en Zulte Waregem waren beiden op zoek naar een tweede overwinning van het seizoen. De thuisploeg toonde zich gretiger en dat leverde ook een vroeg doelpunt op. Ayase Ueda (11.) tikte de aflegger van Kévin Denkey makkelijk in doel en beloonde de inzet van zijn team.

Essevee had het lastig met de Brugse energie, maar kwam uit het niets toch langszij. Middenvelder Nicolas Rommens (16.), deze zomer overgekomen van RWDM, stoomde over het veld met de bal aan de voet en schoot de gelijkmaker knap voorbij de Brugse doelman Majecki. Na een boeiend openingskwartier zakte het tempo drastisch. Cercle Brugge bleef de best voetballende ploeg, maar wist niet te scoren. In de plaats kwam Zulte Waregem, dat een hele partij matig voetbal toonde, het dichtst bij een doelpunt, maar het bleef 1-1.

Door het gelijkspel blijven beide ploegen staan in de buik van het klassement. Cercle Brugge is veertiende, een plaats achter Zulte.



Zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma. De topper tussen AA Gent en Antwerp (13u30) is de eerste affiche van de dag. Ondertussen steekt Standard het land over voor zijn uitwedstrijd tegen KV Kortrijk (16u00). In het Dudenpark vechten Union en Anderlecht in de vroege avond een derby in de hoofdstad uit (18u30). Westerlo en Eupen (21u00) sluiten de zesde speeldag af.