OHL wint van Charleroi na spektakelwedstrijd: 3-2

OHL heeft zich zaterdagavond op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League naar een overwinning geknokt tegen Charleroi. Na een vermakelijke wedstrijd gaf het scorebord 3-2 aan.

Mathieu Maertens (22.) en Mario Gonzalez (62., 85.) scoorden voor de thuisploeg. Daan Heymans (13.) en Marco Ilaimaharitra (76.) zorgden voor de doelpunten bij de bezoekers.

OHL en Charleroi zorgden voor een amusante eerste helft aan Den Dreef. Beide ploegen brachten vlot voetbal op de mat en hielden elkaar in evenwicht in de openingsfase. Na iets minder dan een kwartier spelen stak Charleroi zijn neus aan het venster. De Zebra’s bereikten het doel van OHL na een aanval over verschillende stations. Spits Daan Heymans (13.) bekroonde het combinatiewerk van de bezoekers. De Leuvenaars toonden zich meteen na het doelpunt veerkrachtig en begonnen aan de tegenaanval. Charleroi-doelman Koffi pareerde eerst nog een schot van Nachon Nsingi, maar miskeek zich even later op een diepe bal en stond Mathieu Maertens daardoor toe in een leeg doel af te werken.

De bedrijvige Nsingi stuurde de thuisploeg bijna met een voorsprong de rust in, maar zijn knal spatte uiteen op de lat.

Wissels

De tweede periode begon niet aan hetzelfde tempo als de eerste. Bij de thuisploeg besloot coach Marc Brys in te grijpen met een dubbele wissel. Een geniale zet, zo bleek. Bij hun eerste baltoetsen zorgden assistgever Raphaël Holzhauser en afwerker Mario Gonzàlez meteen voor de 2-1 voorsprong. Vijf minuten voor tijd ontpopte Gonzalez (85.) zich helemaal tot held van de avond toen hij de penaltytreffer van Marco Ilaimaharitra (74.) uitwiste met zijn tweede treffer van de partij. Als een sluwe vos kroop hij voor de verdediging van Charleroi en prikte hij het winnende doelpunt tegen de touwen.

OHL is bezig aan goed seizoen en staat op de vierde plek met 16 punten. Charleroi telt vier eenheden minder en is zevende.

Zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma. Westerlo krijgt Anderlecht over de vloer (13u30). Cercle Brugge bestookt leider Antwerp in de vroege namiddag (16u). Als voorlaatste duel van de speeldag staat de topper tussen Union en Genk op het programma (18u30). Gent en Zulte Waregem sluiten af om 21u.