Olivier Deman maakt indruk met Cercle: ‘Top acht wordt ons niet in de schoot geworpen’

De 22-jarige Olivier Deman is als jeugdproduct een van de drijvende krachten achter het Cercle dat volop meedoet om de play-offs. De Krant van West-Vlaanderen sprak hem.

Met één goal en drie assists kan je zeker tevreden zijn met je seizoen tot nu toe.

Olivier Deman: ‘Het kan natuurlijk altijd beter. Ik maakte een switch van positie, wat voor mij wel positief is. Ik kon mij als die linkerwingback vrij vlot aanpassen, met als gevolg toch enkele goede wedstrijden. Het moet nog beter, maar ik heb toch al de nodige stappen gezet. De staf is naar mij toe met dit voorstel gekomen. In het hedendaagse voetbal veranderen de formaties zo snel. Of ik nu iets hoger of iets lager sta zou eigenlijk niet zo’n verschil mogen uitmaken.’

Hoe is die nieuwe positie bij je binnengekomen?

Deman: ‘Het eerste moment was het toch even schrikken. Ik was gewend om hoger te spelen. Nu komen er toch andere taken bij kijken. Ik wist niet wat het zou geven. Uiteindelijk werkte ik hard op training om er zo vlug mogelijk mee weg te zijn. En dat is aardig gelukt.’

Staat Cercle eind dit seizoen in de top acht?

Deman: ‘Het blijft een doelstelling. Iedereen wil het wel. Het wordt ons niet in de schoot geworpen. We blijven geconcentreerd en hard werken op training. Iedereen doet er keihard zijn best. Alsook in de matchen. We gaan dan consistent moeten voetballen en geen zeven matchen op rij verliezen om er dan negen op rij te winnen. We zijn een jonge groep, met honger en voldoende kwaliteit. Het is nu aan ons om dat te tonen, het om te zetten in de nodige regelmaat. We proberen er zo dicht mogelijk bij te blijven om op het einde van het seizoen onze voet ernaast te zetten.’

Lees het volledige interview met Deman in de Krant van West-Vlaanderen.