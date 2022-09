Onafhankelijke leden in Raad van Bestuur Pro League aangesteld

Tijdens de eerste algemene vergadering van de Pro League in het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn maandag in Brussel de leden van de vernieuwde raad van bestuur verkozen. Dat maakt de Pro League bekend in een persbericht. De Raad kromp van acht zitjes naar zes en telt nu ook twee onafhankelijke leden. Bart De Smet en Isabelle Mazzara nemen die plaatsen in.

Pro League-CEO Lorin Parys legt de veranderingen uit: ‘Bart De Smet en Isabelle Mazzara zorgen voor een injectie van professionele know-how en ervaring van buitenaf. Ik ben ervan overtuigd dat hun aanstelling een absolute meerwaarde betekent voor het Belgisch profvoetbal.’

Bart De Smet is voorzitter van het VBO en daarnaast ook voorzitter van Ageas en vicevoorzitter van de Volley League. Isabelle Mazzara is algemeen directeur van de ULB en voorzitter van het Franstalig gemeenschapsonderwijs. Van 2013 tot 2019 was ze voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, met onder meer de Voetbalcel onder haar hoede.

‘We gaan voor een kleinere maar daadkrachtige Raad van Bestuur’, gaat Parys verder. Naast de twee onafhankelijken zetelen nog twee vertegenwoordigers van de G5 in de Raad van Bestuur, één van de overige JPL-teams en één van de Challenger Pro League ploegen. ‘Wouter Vandenhaute, Sven Jaecques, Philippe Bormans en Harm Van Veldhoven vertegenwoordigen de clubs’, aldus Parys. Parys wordt zelf aangesteld als uitvoerend voorzitter.