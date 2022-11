Ook Anderlecht kan Racing Genk geen punten ontfutselen

Ook Anderlecht heeft zondagavond tijdens de zeventiende speelronde in de Jupiler Pro League het ongenaakbare Racing Genk geen punten kunnen ontfutselen. De Limburgers graaiden de volle buit mee in het Lotto Park: 0-2.

Genk voert na zijn tiende opeenvolgende overwinning in competitieverband nog wat steviger de ranglijst aan in de Belgische hoogste voetbalafdeling met 46 punten, voor Union Sint-Gillis (36 ptn.), Antwerp (35 ptn.) en Club Brugge (33 ptn.).

In een bedrijvig begin van de wedstrijd vond Mike Trésor eerst Hendrik Van Crombrugge op zijn weg en mikte Yari Verschaeren aan de overzijde onbesuisd over. Het was uiteindelijk de onvermijdelijke Paul Onuachu (19.) die de Limburgers op voorsprong hees op assist van Daniel Munoz.

In de tweede helft lag het duel al snel in een beslissende plooi nadat Gerardo Arteaga (53.) met een gelukje de bal in doel devieerde door de benen van Verschaeren. De Mexicaanse doelpuntenmaker kreeg met nog een kwartier speeltijd op de klok een rode kaart toen hij de doorgebroken Fabio Silva neerhaalde, maar paars-wit slaagde er niet in om een aansluitingstreffer te forceren.

Eerder op zondag knokte Antwerp zich uit een dubbele achterstand nog naar een punt op bezoek bij Club Brugge (2-2) en sprong Union naar de tweede plaats in de stand na een 2-3 zege op het veld van Standard.