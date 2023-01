Overzicht wintertransfers 1A: wie komt, wie gaat?

Na het WK in Qatar is de transfermarkt opnieuw geopend. Wie komt naar de JPL of verlaat de Belgische eerste klasse? Een overzicht.

Deze lijst werd voor het laatst geüpdatet op 5 januari. Klik hier voor de transfers in 1B.

RSC Anderlecht

In: /

Uit: /

R Antwerp FC

In: /

Uit: Dwomoh (KV Oostende).

Cercle Brugge

In: /

Uit: /

SC Charleroi

In: /

Uit: /

Club Brugge

In: /

Uit: Vormer (Zulte Waregem).

Forever a Club legend. 💙🖤 pic.twitter.com/vsJWPlxCPo — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2023

KAS Eupen

In: /

Uit: /

KRC Genk

In: Sor (Slavia Praag, Cze).

Uit: /

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺, 𝗬𝗶𝗿𝗮 𝗦𝗼𝗿! 🤝



KRC Genk tekende vandaag een overeenkomst met Yira Sor (22) tot 2027 en neemt hem zo over van Slavia Praag. Wij wensen onze nieuwe nummer 14 veel succes bij onze club. 💙https://t.co/zw6Ysw7Y6I pic.twitter.com/8lWtfEEI0s — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 28, 2022

KAA Gent

In: /

Uit: /

YR KV Mechelen

In: /

Uit: /

KV Kortrijk

In: Atemona (Hertha, Ger), Regali (Ruzomberok, Svk).

Uit: /

OH Leuven

In: /

Uit: Romo (DC United, Usa), Gamboa (Estoril Praia, Por).

KV Oostende

In: Rodin (Cracovia, Pol), Dwomoh (Antwerp).

Uit: /

RFC Seraing

In: /

Uit: D’Onofrio (gestopt).

Standard

In: /

Uit: /

STVV

In: /

Uit: /

R Union SG

In: Terho (HJK Helsinki, Fin).

Uit: /

KVC Westerlo

In: /

Uit: /

SV Zulte Waregem

In: Vormer (Club Brugge).

Uit: Vigen (zonder contract).