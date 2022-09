Overzicht zomertransfers 1A: wie komt, wie gaat?

Het einde van de transfermarkt is in zicht in België. Welke deals werden al afgesloten de laatste maanden? Een overzicht.

Deze lijst werd voor het laatst geüpdatet op 5 september. Klik hier voor de transfers in 1B.

RSC Anderlecht

In: Abdulrazak (Norrköping, Swe), Angulo (Quito, Ecu), Esposito (Inter, Ita), Diawara (Roma, Ita), Vertonghen (Benfica, Por), N’Diaye (Barcelona, Esp), Silva (Wolves, Eng).

Uit: Cobbaut (definitief naar Parma, Ita), Bakkali (RKC Waalwijk, Ned), Vlap (Twente, Ned), Saief (Neftsji Bakoe, Aze), Gomez (Man. City, Eng), Cullen (Burnley, Eng), Saief (Neftsji Bakoe, Aze), Dauda (Tenerife, Esp), Wellenreuther (Feyenoord, Ned), Colassin (Heerenveen, Ned), Olsson (Midtjylland, Ned), Mychajlitsjenko (Sjachtar, Ukr), Bundu (Andorra, And).

R Antwerp FC

In: Valencia (Independiente, Ecu), Shala (Olsa Brakel), Janssen (Monterrey), Scott (Bayen, Ger), Verhulst (Apollon Smyrnis, Gre), Ekkelenkamp (Hertha, Ger), Avila (Boca Juniors, Arg), Alderweireld (Al-Duhail, Qat), Muja (FC Drita, Kos), Verhulst (Apollon Smyrnis, Cyp), Stengs (Nice, Fra).

Uit: Buta (Eintracht Frankfurt, Ger), Beiranvand (Persepolis, Irn), Coopman (SK Beveren), De Pauw (zonder club), Eggestein (St. Pauli, Ger), Boya (STVV), Manuel Hedilazio (Burnley, Eng), Hongla (Verona, Ita), Emegha (Sturm Graz, Aut), Mbenza (Al-Tai, Ksa), Lamkel Zé & Dessoleil (KV Kortrijk), Seck (Maccabi Haifa, Isr), Buta (Frankfurt, Ger), Matijas (Beerschot), Dwomoh (Braga, Por)

Cercle Brugge

In: Ueda (Kashima Antlers, Jpn), Francis (Nordsjaelland, Den), Miangue (Cagliari, Ita), Kehrer (Freiburg, Ger), Larade & Torres & Majecki & Marcelin (Monaco, Fra), Gboho (Stade Rennes, Fra), Heitor (Internacional, Bra).

Uit: Koshi (einde contract), Vitinho (Burnley, Eng), Hazard (RWDM), Corryn (SK Beveren), Gory (Paris FC, Fra), Didillon (Monaco, Fra), Kanouté (Sochaux, Fra), Cassaert (Virton).

SC Charleroi

In: Bayo (definitief overgenomen van KAA Gent), Delavallée (Mouscron), Heymans (Venezia, Ita), Benbouali (Paradou, Alg), Hosseinzadeh (Esteghlal, Irn), Marcq & Bager (Union), Heymans (Venezia, Ita), Patron (Le Mans, Fra).

Uit: Bayo (Watford, Eng), Amani (definitief naar Union), Ribeiro Costa (SK Beveren), Delfi (Foolad, Irn), Zaroury (Burnley, Eng), Goranov (Lamia, Cyp), Keita (Ness Ziona, Isr), Petkevicius (Beerschot), Desprez (Paris 13, Fra).

Club Brugge

In: Meijer (FC Groningen, Ned), Jutglà (Barcelona, Esp), Larin (Besiktas, Tur), Jaremtsjoek (Benfica, Por), Onyedika (Midtjylland, Den), Nielsen (Union), Ordoñez (Independiente, Ecu), Boyata (Hertha, Ger).

Uit: Izquierdo (zonder club), Sagna (Chamois Niort, Fra), Van den Keybus & De Cuyper (Westerlo), Krmencik (Persija Jakarta, Idn), Maouassa (Montpellier, Fra), Dost (FC Utrecht, Ned). Mitrovic (Rijeka, Cro), De Ketelaere (AC Milan, Ita), Nsoki (Hoffenheim, Ger), Openda (Lens, Fra), Hendry & Okereke (Cremonese, Ita), Ricca (OH Leuven)

KAS Eupen

In: Gorenc (NS Mura, Svn), Paeshuyse (KV Mechelen), Charles-Cook (Ross County, Sco), Christie-Davies (Barnsley, Eng), Moser (Union Berlin, Ger), Davidson (Melbourne, Aus), Kral (Hradec Kralove, Cze), Van Genechten (KRC Genk), Innocent & Bitumazala (PSG, Fra), Soumano (Lorient, Fra), Wakaso (SZ FC, Chn).

Uit: Gnaka (Magdeburg, Ger), Koné (KMSK Deinze), Rocha (Lierse K), Matthys (MVV, Ned), Agbadou (Stade Reims, Fra), Heris (RWDM), Amat (Johor DT, Mas), Embalo (Cittadella, Ita), Ngoy (KV Mechelen), Poulain (Nîmes, Fra), Cools (Al-Riyadh, Ksa), Himmelmann & Beck & Sowah (einde contract), Libert (Stockay), Aziz (Afterulding, Isl).

KRC Genk

In: Galarza (Argentinos Jrs, Arg), Castro (Newell’s, Arg), Carstensen (Silkeborg, Den), Samatta (Fenerbahce, Tur).

Uit: Odey (Randers, Sco), Thorstvedt (Sassuolo, Ita), Ito (Stade Reims, Fra), Lucumi (Bologna, Ita), Dessers (Cremonese, Ita), Bongonda (Cadiz, Esp), Ugbo (Troyes, Fra), Borges (Clermont Foot, Fra), Juklerod (Valerenga, Nor), Toma (Paços Ferreira, Por).

KAA Gent

In: Cuypers (KV Mechelen), Torunarigha (Hertha, Ger), Hong (LASK, Aut), Nardi (Lorient, Fra), Hauge (Frankfurt, Ger).

Uit: Bolat (Westerlo), Bezoes (einde contract), Bayo (definitief naar Charleroi), Malede (KV Mechelen), Bukari (RS Belgrado, Srb), Operi (AC Le Havre, Fra), Tsjakvetadze (Bratislava, Svk), Malede (KV Mechelen), George (OH Leuven), Oladoye (Trencin, Svk), Bruno (STVV), Botaka (Jeruzalem, Isr), Emeka (zonder club), Tsjakvetadze (Bratislava, Svk).

YR KV Mechelen

In: Hernandez (Tsjornomorets Odessa, Ukr), Raemaekers (OH Leuven), Malede (KAA Gent), Lavalée (Mainz, Ger), Ngoy (Eupen), Da Cruz (Parma, Ita), Lefrancq (OH Leuven), Bates (Aberdeen, Sco), Bolingoli (Celtic, Sco).

Uit: Cuypers (KAA Gent), Paeshuyse (KAS Eupen), De Bie (Lierse K), Kaya (gestopt), Sjved (Sjachtar, Ukr), Togui (Jeruzalem, Isr), Engvall (Sarpsborg, Nor), Dassy (Helmond, Ned), Wenssens (zonder club).

KV Kortrijk

In: De Neve (KV Kortrijk), Messaoudi (JS Saoura, Alg), Vandenberghe & Challouk (KMSK Deinze), Tabidze (Ufa, Rus), Keïta (Lyon, Fra), Bruno (Bursaspor, Tur), Lamkel Zé (Antwerp), Avenatti (Standard), Silva (Alavés, Esp), Tanaka (Shonan, Jpn), Dessoleil (Antwerp).

Uit: Bendianisjvili (Winkel Sport), Badamosi (Cukaricki, Srb), Sainsbury (Al-Wakrah, Qat), Jonckheere (Bredene), Rougeaux (zonder club), Herrmann (NAC, Ned).

OH Leuven

In: Jackers (SK Beveren), Dom & Holzhauser (Beerschot), Pletinckx (Zulte Waregem), Cojocaru (Dnipro, Ukr), Thorsteinsson (Aarhus, Den), Mendyl (Schalke 04, Ger), Ramos Mingo (Barcelona, Esp), Gamboa (Estoril, Por), Ricca & Vlietinck (Club Brugge), Kiyine (Lazio, Ita), Buksa (Genoa, Ita), Gonzalez (Braga, Por).

Uit: Romo (DC United, Usa), Raemaekers (KV Mechelen), Mercier (Ferencvaros, Hun), Vekemans (Lierse K), Allemeersch (TOP Oss, Ned), Aguemon (Virton), Asante (einde contract), Rezaei (Tractor, Irn), Shengelia (Panetolikos, Cyp), Thamsatchanan (Muangthong Utd., Tha).

KV Oostende

In: Sakamoto (Osaka, Jpn), Katelaris (Limassol, Cyp), Mebude (Watford, Eng), Robinet (Châteauroux, Fra), Phillips (Cardiff, Eng), Urhoghide (Celtic, Sco), Hornby (Stade Reims, Fra).

Uit: Biron (RWDM), Gueye (Zaragoza, Esp), Robinet (Nancy, Fra), Patoulidis (Den Bosch, Ned), Jung (Quevilly Rouen, Fra), Duncan (NY Red Bulls, Usa), Thiam zonder club).

RFC Seraing

In: Lepoint (Mouscron), Tshibuabua (Saint-Étienne, Fra), Guillaume (Virton), Sissoko (Stade Reims, Fra), Conceição (Estrela, Por), Abanda (Milan, Ita), Tremoulet (FC Sète, Fra), Perrey & Cachbach & Lahssaini (Metz, Fra), Mbow (Stade Reims, Fra), Elisor (Ajaccio, Fra), Ifoni (Black Bulls, Moz), Sylla & Ba (Nantes, Fra), Martin (Virton).

Uit: Boulenger (Francs Borains), Faye (La Louvière), Dyrestam (Al-Adalah, Ksa), Denuit (Charleroi), Mignon (Visé), Spago (Virton), Nadrani & Cisse & Sanogo (zonder club).

Standard

In: Davida (Hapoel Tel Aviv, Isr), Ohio (Leipzig, Ger), Perica (Maccabi Tel Aviv, Isr), Laursen (Bielefeld, Ger), Melegoni (Genoa, Ita).

Uit: Muleka (Besiktas, Tur), Bastien (Burnley, Eng), Sissako (Sotsji, Rus), Shamit (Beer Sheva, Isr), Avenatti (KV Kortrijk), Carcela (eide contract), Sylvestre (Pau, Fra), Cafaro (Saint-Étienne, Fra), Van Damme (SK Beveren).

STVV

In: Fabinho (Benfica, Por), Okazaki (Cartagena, Esp), Bocat (Mouscron), Kaya (Ingolstadt, Ger), Dumont (Standard), Coppens (Duisburg, Ger), Boya (Antwerp), Bruno (KAA Gent).

Uit: Cacace (Empoli, Ita), Balongo (Lodz, Pol), Lucas (Goias, Bra), Buatu (Valenciennes, Fra), Matsubara (Iwata, Jpn), Steuckers (MVV, Ned), Vanmarsenill & Carcela & Mindombe (zonder club).

R Union SG

In: Amani (definitief overgenomen van Charleroi), Boone (KMSK Deinze), Dony (STVV), Sykes (Accrington, Eng), Eckert Ayensa (Ingolstadt, Ger), Adingra (Brighton, Eng), Boniface (Bodo/Glimt, Nor), Rodriguez (Maccabi Haifa, Isr), El Azzouzi (Emmen, Ned), Nilsson (Wiesbaden, Ger).

Uit: Undav (Brighton, Eng), Marcq (einde contract), Sorinola (Swansea, Eng), Nielsen (Club Brugge), Paolucci (Ancona, Ita), Lubamba (Mirandés, Esp), Atheba (KAA Gent), Hamzaoui (La Louvière), Herbots (Tienen), Marcq & Bager (Charleroi), Lewis (Burnley), Ziani (Standard).

KVC Westerlo

In: Gillekens (Mouscron), Bernat (MSK Zilina, Svk), Foster (Guimaraes, Por), Bolat (KAA Gent), Van den Keybus & De Cuyper (Club Brugge), Tagir (Basaksehir, Tur), Reynolds (AS Roma, Ita), Yow (DC United, Usa), Akbunar (Göztepe, Tur), Nene (Salzburg, Aut), Gümüskaya (Fenerbahce, Tur), Madsen (Midtjylland, Den).

Uit: Van Hout (Lommel), Remmer (Sønderjysk, Den), Dieudhiou (KSK Heist), Soumah & Caubergh & Yameogo (zonder club), El Attabi (Eppegem), Ephestion (RWDM), Mathei (Bocholt), Smolders (Dessel Sport), Mossi (Käerjeng, Lux), Keita (Sivasspor, Tur), Gouré (Ujpest, Hun), Lloci & Paulet (Virton), Güctekin & Camara (Bandirmaspor, Tur), Seydoux (Beerschot), Fofana (Olymp. Charleroi).

SV Zulte Waregem

In: López (Sporting Gijon, Esp), Braem (Zwevezele), Rommens (RWDM), Drambajev (Sjachtar Donetks, Ukr), Miroshi (Tel Aviv, Isr), Sangaré (Salzburg, Aut), Ramirez (Poznan, Pol), Tsouka (Helsingborg, Swe).

Uit: De Neve (KV Kortrijk), Pletinckx (OH Leuven), Humphreys (Rotherham, Eng), Govea & Seck (einde contract), De Poorter (KMSK Deinze), Dompé (Hamburg, Ger), De Bock (Atromitos, Gre), De Smet (Hoek, Ned), Hubert (Anderlecht).