Paul Onuachu: de tweede meest efficiënte spits ooit in de Jupiler Pro League

Door vrijdagavond zijn 66ste, 67ste, 68ste en 69ste competitiedoelpunt te scoren, bewees Onuachu eens te meer zijn waarde voor KRC Genk. Een analyse in cijfers.

Genk heeft vrijdagavond voor de negende keer op rij gewonnen. Na de overtuigende zege tegen Antwerp moest nu ook Charleroi voor de bijl met duidelijke 4-1-cijfers. En dat onder meer dankzij een fabuleuze Paul Onuachu. De Nigeriaan scoorde alle vier de Limburgse doelpunten van de avond. De laatste die daarin slaagde in het blauwe shirt was Wesley Sonck in 2003 tegen Mouscron. Het betekende de echte comeback van de Gouden Schoen die dit seizoen pas laat op toerental kwam, niet geholpen door zijn wens in de zomer om andere oorden op te zoeken.

In 16 wedstrijden heeft Genk al 43 keer het net gevonden, wat een indrukwekkend gemiddelde is van 2,69 doelpunten per wedstrijd. Met 12 doelpunten in 13 optredens dit seizoen is Onuachu alleen al goed voor ‘slechts’ 27% van dat aantal. Nog voordat Onuachu echt terug was, had nieuwe coach Wouter Vrancken de aanvallende formatie van de Limburgers grondig veranderd, waardoor de ex-trainer van Malinwa geen nood had aan de Nigeriaan. Pas op de tiende speeldag vond de Nigeriaan weer het net, maar tegen dan had Genk al 22 keer gescoord, een gemiddelde van 2,44 doelpunten per wedstrijd.

Paul Onuachu heeft de efficiëntie van de aanval van Wouter Vrancken duidelijk verbeterd. In zijn laatste 7 wedstrijden heeft Genk 21 doelpunten gemaakt, een gemiddelde van 3 per wedstrijd. Onuachu, die in die tijd al zijn twaalf doelpunten had gemaakt, heeft daarmee 57% van de Limburgse goals voor zijn rekening genomen. Hij scoort ook aan een waanzinnig tempo van 1,71 doelpunten per wedstrijd.

Strijd met Samatta

Onuachu is in België natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. Nadat hij in de zomer van 2019 voor 6 miljoen euro overkwam van Midtjylland begon de Nigeriaan eerst nog wat in de schaduw van Ally Samatta, die tot het midden van de winter wachtte om bij Aston Villa te tekenen. Ondanks de concurrentie van Samatta scoorde hij zeven keer in zijn eerste maanden tot de competitie werd gestopt door corona.

© Belga

Het volgende seizoen was een openbaring. Paul Onuachu werd een vaste waarde voorin en zijn positie van twee meter in het strafschopgebied was vaak fataal voor de keepers van de tegenstander. In het vereenvoudigde aanvalsspel van John van den Brom waren de voorzetten van Theo Bongonda en Junya Ito van cruciaal belang voor de doelpunten van de Nigeriaan. Onuachu kwam uiteindelijk aan 33 goals in 38 wedstrijden..

Onuachu’s naam werd die zomer genoemd bij onder meer Atlético Madrid, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. De Nigeriaan, die 12 keer scoorde voordat hij tot beste speler van de competitie werd gekroond, werd getroffen door een aantal kleine blessures en verloor daarna zijn uitstekende vorm. Vorig seizoen vond hij uiteindelijk slechts zeven keer het net, waaronder een hattrick tegen Eupen. De rest is geschiedenis. Een turbulente zomer, een marige start van het seizoen tot die 10e speeldag alles veranderde. Hij staat nu in de schijnwerpers terwijl de terugkerende Ally Samatta worstelt om in zijn imposante schaduw te bestaan.

Na Jestrovic

Sinds zijn komst naar België heeft Paul Onuachu 69 keer gescoord in 97 optredens. Cijfers die hem tot een van de meest formidabele spitsen maken sinds de tellingen begonnen in het seizeoen 1986/87. In 7049 speelminuten heeft hij elke 102 minuten een doelpunt gemaakt. Voor vrijdag scoorde hij er één om de 107 minuten. Daarmee duwde hij Robert Spehar van de tweede plaats in dat klassement. De Kroaat, die speelde voor Club Brugge en Standard, had 44 keer gescoord in 60 Belgische competitiewedstrijden, oftewel elke 106 minuten een doelpunt.

Het is een andere vos uit het voormalige Joegoslavië die (voor hoe lang nog?) de meest efficiënte spits blijft in de geschiedenis van het nationale kampioenschap. Nenad Jestrovic, die voor Mouscron en Anderlecht speelde, kwam aan een treffer om de 100 minuten na zijn 75 doelpunten in 7475 minuten. Een gemiddelde ruim binnen het bereik van Onuachu.