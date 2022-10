Pro League-CEO Lorin Parys duidelijk na Standard-Anderlecht: ‘In Luik liep het fout. Hier trekken we de lijn’

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, heeft maandagmorgen in De Ochtend op Radio 1 een duidelijk standpunt ingenomen ten opzichte van de incidenten rond Standard-Anderlecht van zondag in de Jupiler Pro League. ‘Zowel de fans als de clubs mogen zich aan strenge straf verwachten’, zo klonk het.

RSCA-fans bestookten het veld na de 3-1 van Standard met vuurpijlen. De partij werd in eerste instantie stilgelegd, maar na een tweede reeks incidenten definitief stopgezet. Na de match waren er nog confrontaties tussen beide supportersclans. Een twintigtal supporters en drie politieagenten raakten daarbij gewond.

‘Het was een weekend met topmatchen en een fijne voetbalbeleving, met zowel thuis- als uitfans’, zei Parys. ‘Maar gisterenavond heb ik toch gevloekt. In Luik liep het fout. Hier trekken we de lijn.’

‘We zijn als Pro League hier heel duidelijk in. Personen die de fysieke veiligheid van anderen in gevaar brengen tijdens een voetbalmatch mogen een andere hobby zoeken. In een stadion zullen ze niet meer welkom zijn. Ze zullen de gevolgen moeten dragen. Amokmakers van gisteren mogen een stadionverbod van twee tot tien jaar verwachten. Als ze al eerder veroordeeld werden, is het 25 jaar.’

Niet enkel de fans, maar ook de clubs zullen zich moeten verantwoorden. ‘Anderlecht en Standard moeten verschijnen voor de tuchtinstanties van de bond”, aldus Parys. “Anderlecht krijgt bovendien een boete van minstens 50.000 euro omdat de partij stopgezet moest worden. Mogelijk volgen, naast een forfaitnederlaag, ook enkele wedstrijden achter gesloten deuren.’

