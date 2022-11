Radja Nainggolan keert niet terug naar A-kern Antwerp

De clubleiding van Antwerp had zondag een gesprek met Radja Nainggolan, maar dat volstond niet om de plooien glad te strijken. “Er is beslist om Radja niet opnieuw in de A-kern op te nemen.”

De club zal meewerken aan een mogelijke transfer”, meldde de Great Old zondagavond via zijn sociale kanalen.

Nainggolan werd midden vorige maand uit de A-kern gezet nadat hij voor de match tegen Standard op vapen betrapt werd, terwijl er in de stadions een rookverbod is. Een week voordien was de voormalige Rode Duivel ook al opgepakt omdat hij zonder rijbewijs reed.