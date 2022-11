Robin Veldman wordt assistent-coach van Anderlecht, nieuwe CEO gaat op zoek naar hoofdcoach

RSC Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute heeft dinsdag bekendgemaakt dat interim-hoofdcoach Robin Veldman assistent-coach van het eerste elftal wordt. De nieuwe CEO Sports Jesper Fredberg moet op zoek naar een hoofdcoach.

De evaluatie over Robin Veldman als T1 zou na de wedstrijd tegen KRC Genk van afgelopen zondag gemaakt worden. Een verdere rol als T1 zit er niet in, maar Veldman blijft wel aan als T2, en liefst op de langere termijn. ‘Hij blijft de volgende jaren assistent-coach van het eerste elftal en zal in die rol een belangrijke functie hebben binnen de club. Hij zal nauw de Futures en de jeugdacademie opvolgen, want we willen dringen naar een verticale structuur, zodat we van boven tot onder dezelfde taal spreken en de doorstroming beter verloopt dan vandaag’, stelt voorzitter Vandenhaute.

De Nederlander keert niet terug als coach van de Futures, waar hij voor zijn rol als interim-hoofdcoach het jongerenteam van paars-wit leidde. Veldman zou zelf aangegeven hebben dat hij T2 wil blijven. ‘Het is heel knap van Robin, want hij heeft het zelf voorgesteld. Dat vind ik een heel verstandige beslissing van hem. Dat zegt veel over hoe hij erin staat en dat hij op korte tijd een man van de club geworden is. Hij wil in de komende jaren belangrijk zijn van het proces en Anderlecht terug naar boven brengen’, aldus Vandenhaute. Veldman bereidt intussen de winterstage van paars-wit voor en zal die ook leiden als er nog geen nieuwe hoofdcoach is.

Nieuwe CEO Sports

Vandenhaute stelde de Deen Jesper Fredberg voor als de nieuwe CEO Sports van RSC Anderlecht. De eerste taak van Fredberg wordt nu het zoeken van een nieuwe hoofdcoach, maar ook het terugbrengen van Anderlecht naar de top.

‘Het belangrijkste is dat de nieuwe coach van Anderlecht in de filosofie en de speelstijl van Anderlecht past. We zetten als club de lijnen uit voor welk voetbal er in de toekomst moet gespeeld worden. Dat zal een beslissing zijn van de club en niet van de coach. We moeten het juiste profiel vinden dat hierbinnen past’, opende Fredberg.

Meet our new CEO Sports, Jesper Fredberg. 🟣⚪ pic.twitter.com/OheFQSCFpQ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 15, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De nieuwe CEO Sports heeft al enkele namen in zijn hoofd, maar wilde die nog niet delen.

Het is nu aan Fredberg om het DNA van Anderlecht en de manier van voetballen op te bouwen. De dip die Anderlecht nu kent, moet overwonnen worden. De 41-jarige Deen heeft zijn eerste analyse al klaar en heeft enkele zwakheden opgemerkt. ‘Ik denk dat er veel goede spelers zijn, maar ze missen de connectie als team. Ze zijn individueel heel goede voetballers, maar we moeten ze nu doen klikken met elkaar’, zei Fredberg. ‘Er is geen twijfel dat er kwaliteit is binnen het team, maar er zijn gebieden waar we versterking nodig hebben. We moeten terug competitiever en stabieler worden in onze resultaten om naar de top te gaan.’

Zoals altijd bij paars-wit ligt de lat hoog en zijn de ambities groot. Een goede wintertransferperiode zal nodig zijn om de ploeg te versterken. Al is dat niet mogelijk een beperkt budget. Over de situatie van Hoedt of Esposito kon de Deen nog geen duidelijkheid scheppen. ‘Ik zou nooit naar de club komen zonder de ambitie om Anderlecht terug naar de top te brengen. Gelukkig draait in het voetbal niet alles rond geld. Er zijn veel sleutelfactoren die tot een succesvol team kunnen leiden en zorgen dat je kan concurreren met teams die financieel sterker zijn. Daarom zijn de academie, de cultuur, het stadion en de fans erg belangrijk. We hebben iets dat niet veel andere clubs hebben’, aldus Fredberg.

Per toeval

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute vertelde dat Fredberg als per toeval op de koffie kwam bij paars-wit, toen Peter Verbeke nog niet was uitgevallen door ziekte. Nadien hebben ze elkaar opnieuw ontmoet in Londen bij de Europese wedstrijd tegen West Ham en ook toen klikte het meteen. ‘In dat gesprek heb ik hem een aantal gerichte vragen gesteld waarop hij niet alleen telkens het juiste, maar ook een beter antwoord gaf dan ik verwacht had. Ik voelde bij hem die goesting en die nieuwsgierigheid in het project Anderlecht. Enkele dagen later heb ik hem gebeld en gezegd: Als jij zin hebt dan wil ik all-in gaan en zien of we tot een samenwerking kunnen komen’, aldus de RSCA-voorzitter.

Dat Fredberg niet eerder werd voorgesteld, had te maken met zijn contract bij het Deense Viborg FF dat gerespecteerd moest worden. De vraag is nu ook wat er zal gebeuren wanneer Peter Verbeke terugkeert uit ziekteverlof.

‘Als Peter Verbeke weer fit is, zal er op dat moment beslist worden wat hij voor Anderlecht kan doen en wat zijn nieuwe rol zal zijn binnen RSC Anderlecht’, legde Vandenhaute uit.