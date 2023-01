Ruud Vormer uitgeleend aan Zulte Waregem: ‘Heb echt zin om opnieuw te voetballen’

Ruud Vormer zet zijn carrière verder bij Zulte Waregem. De Nederlander, in 2017 winnaar van de Gouden Schoen, verlaat Club Brugge en zette bij Essevee zijn handtekening onder een contract voor 2,5 jaar.

De 34-jarige middenvelder speelde sinds de zomer van 2014 voor Club Brugge. Hij werd met blauw-zwart vijf keer kampioen en was er lange tijd aanvoerder. Sinds midden augustus behoorde de Nederlander niet meer tot de Brugse selectie.

Vormer wordt het komende half jaar door Club uitgeleend. Vanaf de zomer verhuist hij definitief naar Zulte Waregem. ‘Ik heb echt zin om opnieuw te voetballen’, zegt de Nederlander op de website van zijn nieuwe ploeg. ‘Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wat wedstrijdritme, maar ik wil me helemaal geven voor Essevee en het behoud in 1A.’ Zulte Waregem staat na achttien speeldagen op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League.

Vormer speelde 356 wedstrijden voor Club Brugge. Daarin maakte hij 63 doelpunten en deelde 95 assists uit. ‘Club Brugge zal voor altijd mijn Club blijven. Ik beleefde er 8,5 prachtige en succesvolle jaren en kan alleen maar dankbaar terugkijken op die periode. Ik wil iedereen bij de Club en alle supporters van harte bedanken en zie jullie zeker nog terug in de toekomst!’, klinkt het op de site van de landskampioen.

Clubs CEO Vincent Mannaert vult aan. ‘De transfer van Ruud was voor alle partijen een enorm succesverhaal. Ruud veroverde een plaatsje in de het rijtje Clublegendes en zal voor altijd aan Blauw-Zwart verbonden zijn. We wensen hem veel succes zijn verdere carrière en willen hem van harte bedanken voor alles wat hij voor Club gedaan heeft.’