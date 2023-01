Scott Parker: ‘Mijn familie werd gek van mij’

In een interview met The Daily Mail heeft de 42-jarige Engelse coach het over zijn ontslag bij Bournemouth, de wanhoop van zijn vrouw en het telefoontje van Club Brugge.

‘Niet veel Engelse trainers wagen de stap naar het buitenland, maar ik ben er niet bang van. Ik kon niet wachten op de nieuwe uitdaging, de andere cultuur’, steekt Parker van wal tegenover de journalist van de Britse krant, die het Belfius basecamp omschrijft als ‘impressive’.

Ook Parkers vrouw Carly was blij met het telefoontje van Club Brugge eind december. Want hoewel hij sinds zijn vertrek bij Bournemouth vorige zomer fulltime vader was, moet de coach toegeven dat hem dat niet helemaal lag. ‘Mijn gezin werd gek van mij, daar ben ik zeker van. Mijn vrouw zei soms: ga je nu asjeblieft terug aan het werk?’

Parker probeerde zich nuttig te maken met jobs in en rond het huis en het begeleiden van zijn vier zonen Frankie (19), Murphy (18), Sonny (15) en Rafa (9) naar voetbalwedstrijden, maar toen Club Brugge aanklopte, moest hij niet lang nadenken.

Het gezin van de coach zal zondag trouwens aanwezig zijn in de tribunes van Jan Breydel voor de belangrijke match tegen Anderlecht. ‘Je engageert jezelf zodanig in voetbal dat je familie je gewoon volgt’, zegt Parker. ‘Dat is zo in grote delen van mijn leven gebeurd. Ik verhuisde van hier naar daar en mijn vrouw en kinderen hadden daar nooit echt een zeg in. Hun engagement is dan ook gigantisch.’

Vuur in de buik

Parker komt ook terug op zijn ontslag bij Bournemouth, waar hij moest vertrekken na een 9-0-blamage tegen Liverpool. In de weken daarvoor had hij, tot ergernis van het bestuur, regelmatig aan de alarmbel gehangen over de kwaliteit van de spelersgroep en had hij meermaals aangedrongen op versterkingen.

‘Ik wil winnen. Ik wil succesvol zijn en ik zal alles proberen om ons in een positie te krijgen waar dat mogelijk is. Dus spijt? Nee, helemaal niet eigenlijk. We hebben daar geweldig werk geleverd en ik zit lang genoeg in voetbal om te beseffen hoe volatiel het kan zijn.’

Na zijn ontslag kreeg hij verschillende aanbiedingen, maar: ‘Ik moest even wat afstand nemen. De manier waarop Club Brugge zich echter presenteerde, was redelijk speciaal. Het vuur kwam terug in mijn buik. Ik kreeg meteen het gevoel dat ik niet kon wachten om erin te vliegen.’

