Scott Parker voorgesteld bij Club Brugge: ‘Verwacht 1 miljoen procent inzet van de ploeg’

Maandagmiddag werd Scott Parker voorgesteld als de nieuwe coach van Club Brugge. ‘No Sweat, No Glory is op mijn lijf geschreven.’

Het gaat allemaal snel bij Club Brugge. Op oudejaarsavond werd de komst van nieuwe coach Scott Parker als vervanger van Carl Hoefkens bekendgemaakt en maandag verscheen de Engelsman al voor de camera’s voor zijn presentatie. Strak in het pak maakte Parker een zelfverzekerde indruk. ‘Het waren hectische en drukke dagen, maar ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging’, begon de nieuwe coach zijn eerste persconferentie in België.

‘De club straalt professionalisme uit, dat bleek al meteen uit de eerste gesprekken met Vincent Mannaert en de rest van de club. De ambitie die hier hangt, past ook bij mij. Ik ben een jonge coach met hoge ambities. De leuze No Sweat No Glory is op mijn lijf geschreven. Ik zie op dit moment dan ook geen betere plek om te zijn dan hier. Je mag van de ploeg 1 miljoen procent inzet verwachten.

‘Het is een jonge ploeg dat nog moet ontwikkelen. Iedereen moet nog groeien naar het niveau dat ik en de club willen zien. Als je mijn verleden een beetje kent, zie je dat ik dat goed kan. Ik voel dat dit een perfecte match is.’

Realistisch blijven

Parker staat bij Club voor een lastige opdracht. De regerende landskampioen staat namelijk al op twaalf punten van leider KRC Genk en het spel moet veel beter. Bovendien staan midden februari ook de 1/8 finales van de Champions League tegen Benfica op het programma. ‘We moeten ambitieus en realistisch zijn. De komende weken zal ik wel ontdekken wat de moeilijkheden en de obstakels worden voor de ploeg. Ik ben hier in de eerste plaats om matchen te winnen.’

Een van die obstakels worden de play-offs, een concept dat compleet nieuw is voor Parker. ‘Ik ken nog niet veel van de competitie. Die play-offs zijn ook helemaal anders dan in Engeland. Ik denk niet dat ik het systeem al volledig begrijp.’

Ondertussen is er dus ook die CL-clash met Benfica, maar naar eigen zeggen was dat niet de beslissende factor om voor de Belgische kampioen te kiezen. ‘Het belangrijkste voor mij was om bij mensen te zijn die op dezelfde golflengte zitten met een duidelijke strategie en een plan. Ik herkende dat al van buitenaf. Nu ben ik hier en komt dat allemaal terug als ik met de mensen praat.’

Erg succesvol

Over zijn vorige jobs bij Fulham en Bournemouth bleek Parker niet bepaald bescheiden tijdens de persvoorstelling. ‘Die periodes waren succesvol, dat is het belangrijkste. Ik begon bij Fulham in een moeilijk seizoen in een moeilijke competitie. De promotie lukte en dan bij Bournemouth was het ook lastig. Ik ben nu drie jaar coach en heb al twee promoties achter mijn naam. Als manager is het moeilijk om successen te boeken, maar ik kan zeggen dat de laatste jaren enorm succesvol waren.’

Nochtans eindigden die verhalen niet al te goed, met onder meer ruzie met de voorzitter van Bournemouth. ‘Ik ben geen moeilijke jongen’, countert Parker een lastige vraag. ‘Ik wil gewoon winnen en soms zit je na een match met bepaalde emoties. Percepties worden snel gemaakt tegenwoordig. Ik geef me altijd volledig en ben onvermoeibaar. Mijn doel is altijd dat we successen behalen.’

Bij Club Brugge komt Parker een oude bekende tegen met Denis Odoi, waarmee hij nog speelde bij Fulham en later ook coachte. ‘Ik hoorde hem kort en hij was erg positief en lovend over de ploeg en de club in het algemeen. Mijn ervaringen met hem waren goed, misschien gaat hij me hier ook wat helpen hier en daar.’