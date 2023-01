Senne Lynen: de man die Casper Nielsen doet vergeten bij Union

Senne Lynen, die sinds het begin van het seizoen een sleutelfiguur is op het middenveld van Union, staat donderdagavond in de Belgische beker tegenover KAA Gent. Dat hadden weinigen aan het begin van het seizoen verwacht.

Anderlecht – Union 1-1, 85e minuut: Loïc Lapoussin komt de paarse rechthoek binnen, zet Michael Murillo vast en probeert hem vervolgens te verschalken. De Panamees verzet zich goed, maar in plaats van buiten de lijnen te belanden, wordt de bal in extremis gered door de Malagassiër en belandt die voor de voeten van Cameron Puertas. De Spanjaard keek snel op, zag een eenzame medespeler op de rand van het strafschopgebied en gleed de bal langs hem heen. Senne Lynen, die eerder al de aangever was voor de gelijkmaker van Puertas, twijfelde niet en knalde met rechts op doel. Na enkele afwijkingen tegen Francis Amuzu en Jan Vertonghen belandde de bal perfect in de winkelhaak. Anderlechtdoelman Bart Verbruggen kon er niets meer aan veranderen.

Een paar minuten later deed Simon Adingra er nog een schepje bovenop om de zesde opeenvolgende overwinning van Sint-Gillis tegen de buren uit de hoofdstad te bezegelen. ‘Ja, we kunnen zeggen dat we momenteel de eerste club van Brussel zijn’, was Lynen lyrisch na de derby. Al voegde hij er nederig aan toe: ‘Maar dat kan allemaal heel snel veranderen’.

Het nummer 20 van Union is niet het type om euforisch te zijn. En met reden: van die zes overwinningen tegen Anderlecht miste de Antwerpenaar er drie, door een vervelende blessure die hem lange tijd aan de kant hield. Begin oktober 2021 reisden de Brusselaars naar Cercle. Lynen kwam in de rust op en speelde slechts dertien minuten voordat een ongevaarlijke botsing met Dino Hotic een einde maakte aan zijn seizoen. ‘Mijn knie draaide naar binnen en ik wist meteen dat het een ernstige blessure was.’

Inderdaad, het oordeel gaf hem al snel gelijk: een gescheurde voorste kruisband. De opmars van de man die in de tien wedstrijden daarvoor zeven keer aan de aftrap stond, werd zo een plotse halt toegeroepen. Union had hem toen echter niet nodig om te schitteren, want het trio op het middenveld met Teddy Teuma-Casper Nielsen-Lazare Amani leverde een reeks topprestaties op en leidde de Brusselse ploeg naar de tweede plaats, op een haar na van de Brugse kampioenen.

De 23-jarige middenvelder maakte zijn profdebuut in het Nederlands D2 bij Telstar en werd in 2020 door Union getekend. Nadat hij in het titeljaar in 1B onder Felice Mazzù nog niet altijd in de ploeg stond, was was Lynen bij aanvang van het seizoen waarschijnlijk geen onvervangbare speler voor de Unionfans. Maar na een acht maanden durende revalidatie is Lynen een van de verrassingen van het seizoen 2022-2023. Lynen, een van de vijf beste spelers van de ploeg qua speeltijd, heeft zich gevestigd als een belangrijke speler op het middenveld, waar hij er stilletjes in geslaagd is zijn Deense voorganger te doen vergeten. Hij is altijd aan de bal en steeds goed gepositioneerd, maar het enige wat ontbreekt zijn meer consistente statistieken voor de man die voor afgelopen weekend één doelpunt en twee assists achter zijn naam had. Terwijl 2023 met een knal is begonnen, kijkt Lynen ernaar uit om deze trend voort te zetten en waarom niet al donderdagavond tegen KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België.