Seraing zet José Jeunechamps aan de deur

José Jeunechamps is geen trainer meer van Seraing. De Métallos zetten de coach maandag aan de deur, daags na de 1-2 competitienederlaag tegen Union, de derde op rij.

Seraing staat met 11 op 45 op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League met evenveel punten als rode lantaarn Zulte Waregem. Jean-Sébastien Legros, assistent van Jeunechamps, wordt gepromoveerd en moet de club in de hoogste klasse houden. Hij debuteert komende zaterdag (5 november) met een thuiswedstrijd op speeldag zestien tegen STVV.

De 55-jarige Jeunechamps keerde in de zomer als trainer terug naar Seraing, waar hij eerder al twee keer aan de slag was (in 2016 en van 2005-2007). Hij volgde de Fransman Jean-Louis Garcia op, die na het behoud om familiale redenen vertrok.

Jeunechamps is al de zevende trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de hoogste voetbalklasse. Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge), Danny Buijs (KV Mechelen), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen) en Felice Mazzu (Anderlecht) gingen hem voor.