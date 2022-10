Simon Mignolet: de man die Club Brugge een ander gelaat gaf

Aan de vooravond van de topper tussen Club en Anderlecht, de laatste jaren altijd wat onevenwichtig, blikken we terug op de grote transfer en ongekende cijfers van Simon Mignolet, de man die blauw-zwart over de grenzen van zijn ambities bracht.

Het belangrijkste bij het opzetten van een dynastie is het goed kiezen van je koningen. Dat is waarschijnlijk de redenering van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, die in het voorjaar van 2019 door het KRC Genk van Philippe Clement voor de laatste keer werden gedwarsboomd in hun nationale hegemonie. Dat ze besloten om de Belgische coach naar het Venetië van het Noorden te lokken om Ivan Leko op te volgen, was ook omdat de bestuurders van de club heel wat klachten hadden over de Kroatische trainer en zijn staf. In de verderzetting van de Belgische dominantie was het nu vooral zoeken naar een doelpunt die punten kon pakken.

Roteren

Aanvankelijk was Club nog erg geduldig om Ethan Horvath voor te bereiden om de echte opvolger te worden van Mathew Ryan, na de succesvolle tussenperiode – bovendien bekroond met een titel – van Ludovic Butelle. Maar de enorme stress van de Amerikaanse goalie doorkruiste de plannen van blauw-zwart. Horvath was een monster op de training, zozeer zelfs dat alle spelers hem in hun doel wilden hebben, maar hij verloor vaak de moed tijdens de wedstrijden, en dus punten voor zijn team.

Door de mindere prestaties begon Leko aan een heel rotatiecircus, wat niet goed uitkwam in de race om de titel. Guillaume Hubert, Kenneth Vermeer en zelfs de Russische veteraan Vladimir Gaboelov wisselden elkaar af tussen de palen van blauw-zwart. De zomer daarop dacht Club het probleem te hebben opgelost door te kiezen voor de veelbelovende Karlo Letica (die door de Brugse beleidsmakers werd verkozen boven Andrij Loenin, nu de tweede doelman van Real). De Kroaat maakte verschillende blunders en werd uiteindelijk ook naar de bank verwezen voor de nog steeds niet onfeilbare Horvath, en diens onzekerheid kostte Club opnieuw punten, misschien wel beslissende in de titelstrijd.

© Belga Image

Uitpakken

In augustus 2019 wordt dus gezocht naar een nieuwe man die nu echt de nummer 1 onder de lat in het Jan Breydelstadion moet volgen. En Club verrast. Symbolisch waarschijnlijk nog meer dan bij de transfer in 2015 van Hans Vanaken, die toen door alle grote ploegen in het land werd begeerd. Simon Mignolet, een paar dagen eerder nog op de bank van Liverpool tijdens de Community Shield tegen Manchester City, tekende een contract voor vijf seizoenen bij blauw-zwart. De schok was daverend en de sportieve meerwaarde was enorm. In drie seizoenen in Brugge werd Big Si drie keer tot Belgisch kampioen gekroond, met momenteel 63 clean sheets in 156 optredens. Met Mignolet werd Club onoverwinnelijk.

Vooral de laatste verdediging heeft de ploeg in staat gesteld een nieuw niveau te bereiken op het Europese toneel. Club heeft eerder al PSG, Real Madrid en Atlético kunnen tegenhouden, vaak dankzij de wonderen van zijn doelman. Dit jaar, na de grote architect van de titel te zijn geweest dankzij sensationele play-offs (4,37 voorkomen doelpunten, dat wil zeggen iets meer dan vier “geredde” doelpunten volgens de post-shot expected goals die de kwaliteit van de schoten van de tegenstander evalueren), heeft de runner-up van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels het niveau van blauw-zwart in de Champions League verhoogd. Het verhaal in de statistieken is namelijk helemaal anders dan op het veld.

© Belga Image

Gouden Schoen?

In vier Europese wedstrijden heeft Brugge creëerde 4,17 expected goals en 6,74 tegen. De club heeft echter zeven keer gescoord en moest nog maar één keer de bal uit de eigen netten halen. Dat is grotendeels te danken aan de 5,11 voorkomen doelpunten van de uitstekende Simon Mignolet. In dat opzicht is de Belg gewoon de beste doelman in de eerste vier speeldagen van de Champions League, met een aanzienlijke voorsprong op de concurrentie. Een zekere waarde die zijn kleuren van dimensie laat veranderen.

Met de topper tegen Anderlecht in het verschiet, die hij sinds zijn terugkeer naar België slechts één keer in elf wedstrijden heeft verloren, is Simon Mignolet op weg naar de Gouden Schoen.

In de geschiedenis van de Brugse mercato blijft 4 augustus 2019 een scharniermoment. De dag dat de club de rest van het land liet zien dat haar ambities veel verder reiken dan haar grenzen. Drie jaar later is de Europese ambitie eindelijk verwezenlijkt. Op de tribune van het Jan Breydelstadion zal de naam Mathew Ryan niet meer snel vallen.