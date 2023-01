‘Simon Mignolet heeft ook een Gouden Kop’

Er staat een goeie kop op, zegt men vaak van een speler die zich niet laat zot maken. Wel, een beter hoofd als dat van de nieuwe Gouden Schoen zal je in de voetbalwereld niet snel vinden.

In de zomer van vorig jaar waren we op de redactie aan het brainstormen over een dossier rond Operatie Propere Handen. We wilden uit alle geledingen van het voetbal iemand aan het woord laten. Ook een voetballer dus.

Er waren twee criteria: (1) het moest iemand zijn die erover wíl praten; en (2) graag iemand die een zinvolle bijdrage kan leveren. Eén naam kwam meteen naar boven: Simon Mignolet.

De doelman was ook bereid om ons te woord te staan, maar gezien de betrokkenheid van Clubbazen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert was dat ietwat delicaat en werd het plan uiteindelijk afgevoerd.

Maar dat we meteen aan hém dachten, is wel tekenend voor het imago dat hij heeft opgebouwd in de voetbalwereld: dat van een rustige, intelligente man mét een mening.

Het volstaat om hem na de match zijn analyse te horen maken. Waar de meeste voetballers dan uitblinken in clichés en ontwijkende antwoorden, maakt Mignolet steevast indruk met een kraakhelder en onderbouwd exposé.

De keeper verstaat ook de kunst om problemen te duiden zonder iemand met de vinger te wijzen. In de moeilijke periode waar Club Brugge nu door gaat, was het ook hij die voor het eerst sprak over het belang van het mentale.

Men zegt weleens dat je mensen kan onderverdelen in denkers en doeners. Bij Mignolet is het moeilijk te zeggen in welke categorie hij thuishoort. In een gesprek met collega Mayke Wijnen omschrijft hij zichzelf als een denker, iemand die zeer analytisch is en zich nooit door emoties laat leiden. Zo kwam hij ook over op het gala van de Gouden Schoen: koel, beredeneerd, nuchter.

Aan de andere kant moet je het ook maar doen: op je 22ste naar Sunderland trekken, met Liverpool de Champions League winnen (weliswaar als bankzitter) en als Rode Duivel naar Club Brugge komen.

Dat laatste is niet zo evident als het lijkt. Blauw-zwart kampte al een paar seizoenen met een ‘keeperskwestie’. Van Mignolet werd verwacht dat hij daar eventjes een einde aan kwam maken. Zelfs met het vergrootglas op hem gericht loste hij die torenhoge verwachtingen probleemloos in. Het is niet velen gegeven om met die mentale druk om te gaan. Voor hetzelfde geld flatert hij in een van zijn eerste wedstrijden en is het hek weer van de dam. Dankzij de defensieve stabiliteit die hij bracht, pakte Club Brugge drie titels op een rij.

Dat Simon Mignolet de Gouden Schoen heeft gewonnen, heeft hij dus te danken aan zijn Gouden Handen maar zeker ook aan zijn Gouden Kop. Proficiat!

