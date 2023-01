Simon Mignolet: koning van een verzwakte burcht

De favoriet voor de Gouden Schoen schitterde in een jaar dat blauw-zwart hem meer dan ooit nodig had.

Soms zeggen blikken meer dan woorden. Zoals die van Simon Mignolet, die onder de lat stond tegenover Dante Vanzeir tijdens het eerste cruciale duel in de play-offs tussen Union en Club Brugge. Big Si bewoog heen en weer om de spits in verwarring te brengen, maar hij had vooral de blik van een man die klaar was om de balans in zijn voordeel te doen hellen. Het doel leek plots veel kleiner. In ieder geval té klein voor Vanzeir die naast besloot.

Vier jaar na de titel onder Ivan Leko in een seizoen zonder echt een betrouwbare keeper te vinden (2017/18), wordt Club Brugge voor de derde keer op rij kampioen met als grote held de Rode Duivel in doel.

De snelheid van Kossounou

Paradoxaal genoeg is Simon Mignolet belangrijker geworden naarmate hij méér doelpunten incasseert. Tijdens zijn eerste seizoen op Jan Breydel (2019/20) viste hij slechts 14 keer (in 29 matchen) de bal uit zijn netten tijdens de reguliere competitie. Een seizoen later steeg dat naar 26 doelpunten, en in 2021/22 naar 37. Een tendens die ook in de Europese cijfers van Club doorschemert, met onzekere defensieve prestaties onder Philippe Clement: 42 tegengoals in 18 wedstrijden in de poulefase van de Champions League. Dat is ver van de vijf geïncasseerde doelpunten in de zes matchen onder Ivan Leko.

In de Jupiler Pro League werd de verdediging van Club vaak gered door de snelheid van Odilon Kossounou. Na de verkoop van de Ivoriaan aan Bayer Leverkusen is dat een leemte die nooit gevuld werd. Maar dan verschijnt daar plots ene Simon Mignolet ten tonele. Op het einde van 2021 keepte hij niet perfect, maar op weg naar de titel reeg hij de topprestaties en de clean sheets aan elkaar. Na de bekeruitschakeling tegen KAA Gent incasseerde hij nog maar vijf goals in elf duels. In de zes play-off 1-wedstrijden liet Big Si 4,37 prevented goals optekenen. Dat zijn dus méér dan vier verhinderde doelpunten. De verzwakte Brugse verdediging had hem nodig, en de doelman tekende present.

Champions League

In het seizoen 2022/23 schudde hij nog enkele opmerkelijke optredens uit zijn handschoenen, onder meer tegen Genk en Anderlecht, maar het was vooral in de Champions League dat hij uitblonk. Na vier poulewedstrijden was Club gekwalificeerd en stond Mignolets teller op 5,11 prevented goals. Niemand op het kampioenenbal deed beter dan de indrukwekkende Rode Duivel. Het was dan ook vooral aan hém te danken dat Club Brugge zich kwalificeerde voor de 1/8 finale.

Paradoxaal genoeg is Simon Mignolet topkandidaat om de Gouden Schoen te winnen na een jaar waarin Club Brugge meer uit evenwicht is dan het lijkt. Door de té kwetsbare defensieve organisatie heeft Mignolet ons er wel aan herinnerd dat hij een grote keeper is.