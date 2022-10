Standard-Anderlecht definitief gestaakt bij 3-1 door gooien vuurpijlen RSCA-fans

Het altijd beladen duel tussen Standard en RSC Anderlecht is zondagavond na ruim een uur bij een 3-1 stand definitief gestaakt nadat RSCA-fans herhaaldelijk vuurpijlen op het veld gooiden. Op die manier dreigt net zoals in 2019 een 5-0 nederlaag.

Paars-wit legde de thuisaanhang nochtans al na drie minuten het zwijgen op: Yari Verschaeren liet Arnaud Bodart op aangeven van Lior Refaelov kansloos met een schicht in de winkelhaak. De Rouches zagen in hun zoektocht naar de gelijkmaker een kopbal van Noe Dussenne eerst nog uiteenspatten op de kruising. De oprukkende Nicolas Raskin (21.) had het geluk even later wel aan zijn zijde en zag zijn poging via Jan Vertonghen over een aan de grond genagelde Hendrik Van Crombrugge in doel vallen. Nog voor het halfuur kon Van Crombrugge een scherp aangesneden corner niet voldoende ontzetten.

Een hard schot van Dussenne werd vervolgens de perfecte assist voor Marlon Fossey (27.), die het leer aan de tweede paal binnengleed en een uitverkocht Sclessin op zijn grondvesten deed daveren. Philip Zinckernagel (56.) knikte na de pauze al snel de dubbele voorsprong tegen de netten en toen gingen de poppetjes aan het dansen in het vak van de uitfans, die verschillende vuurpijlen op het veld gooiden. De match werd gestaakt en na een onderbreking van zo’n kwartier uiteindelijk hervat. Enkele minuten nadien herhaalden de taferelen zich, waarop Bram Van Driessche besliste om de spelers definitief richting kleedkamers te sturen.

Eerder op de dag won Racing Genk de topper bij Antwerp met 1-3 en haalde AA Gent in de slotminuten opgelucht adem tegen Seraing met 2-1. Later op zondag proberen KV Oostende en Zulte Waregem in een onderlinge ontmoeting nog weg te glippen uit de gevarenzone (21u)