Standard graait in het slot de drie punten mee in Waregem

Standard Luik heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-3 (rust: 0-0) gewonnen op het veld van rode lantaarn Zulte Waregem.

Bij de rust was er niet gescoord aan de Gaverbeek en daar mochten vooral de bezoekers uit Luik blij om zijn. Alieu Fadera en Zinho Gano wrongen de Waregemse kansen op de voorsprong vakkundig de nek om. Pas met de rust in zicht kwam Standard een eerste keer piepen. Na een pegel van Denis Dragus besloot William Balikwisha echter van dichtbij over.

Toegegeven, na de pauze trokken de Rouches met meer overtuiging richting de kooi van Essevee-doelman Louis Bostyn. Het leverde in het slotkwartier een strafschop op na een contact tussen de goalie en Bokadi. Aanvoerder Noe Dussenne zette zich achter de elfmeter en miste niet: 0-1. In de slotfase stelde de ingevallen Stipe Perica met de 0-2 de Luikse zege veilig. De thuisploeg beëindigde de wedstrijd nog met tien na rood voor de ingevallen Ravy Tsouka Dozi, diep in de toegevoegde tijd. Nadien maakte Perica er zelfs nog 0-3 van, na een knappe actie van Raskin. De eerredder van Jelle Vossen werd afgekeurd voor buitenspel.

Top vier in het vizier

Na een dramatisch seizoensbegin zijn de Rouches intussen opgeklommen naar de vijfde plaats in de stand, met 25 punten. Daar moeten bovendien nog drie punten bijkomen voor de forfaitzege van vorige week in de stilgelegde klassieker tegen RSC Anderlecht. Met een virtuele 28 punten op de teller heeft Standard de top vier stevig in het vizier. Zulte Waregem blijft met 11 punten troosteloos laatste.

Zaterdag in de vooravond staan er twee duels op het programma. Promovendus Westerlo ontvangt dan Sint-Truiden, terwijl Cercle Brugge op bezoek bij KV Kortrijk de positieve lijn van de voorbije weken hoopt door te trekken. Het voetbal op zaterdag wordt afgesloten met de West-Vlaamse derby tussen landskampioen Club Brugge en KV Oostende. De Bruggelingen houden dan best de drie punten thuis, om de Europese pandoering tegen FC Porto door te spoelen en Racing Genk niet verder te zien uitlopen. De competitieleider opende vrijdagavond de speeldag met een vlotte 3-1 zege tegen KV Mechelen. In de stand tellen ze nu zeven punten meer dan eerste achtervolger Antwerp, dat zondagavond de speeldag afsluit met een verplaatsing naar Charleroi. Club telt momenteel elf punten minder dan de Limburgers.