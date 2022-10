Standard wint felle Waalse derby in Charleroi dankzij owngoal

Standard heeft zondag op de elfde speeldag in de hoogste voetbalklasse de Waalse derby in Charleroi met 0-1 gewonnen. Er vielen drie rode kaarten.

Standard kwam na een entertainende eerste helft met wisselende kansen net voor de pauze op voorsprong. Jackson Tchatchoua verwerkte het leer in eigen doel na een fraaie Luikse combinatie. De thuisploeg was daarvoor gevaarlijk via onder meer Mbenza, die met een schot de pal raakte. De Deen Zinckernagel schoot dan weer net naast voor de Rouches.

Na de pauze gingen de Zebra’s in het sfeervolle Stade du Pays op zoek naar de gelijkmaker. Badji had net voorbij het uur iets moois in gedachten. Met een knappe omhaal waagde hij zijn kans, maar een attente Bodart tikte over. Even later kreeg de thuisploeg wel een koude douche te verwerken. Zorgane werd door ref Verboomen met rood van het veld gestuurd na een fout op de doorgebroken Raskin.

Met een man minder stond Charleroi in de laatste twintig minuten voor een zware opdracht. Heymans kreeg voor de Karolo’s wel dé kans op 1-1 maar hij kopte in minuut 85 van dichtbij naast. Standard eindigde nog met negen na uitsluitingen voor Jacob Barrett Laursen en Philip Zinckernagel.

In het klassement komt Standard met 19 punten naast nummer vijf Union, dat wel nog in actie moet komen. Charleroi blijft met 15 punten tiende. De elfde speeldag wordt zondagavond (21u) afgesloten in het Dudenpark met een duel tussen vicekampioen Union en Cercle Brugge.