Standard zet opmars voort tegen STVV

Standard heeft vrijdagavond de achtste speeldag van de Jupiler Pro League geopend met een 2-1-overwinning op bezoek bij STVV. De Rouches boeken hun derde zege op rij en klimmen op naar een voorlopige zesde plek in de stand.

STVV toonde zich na het eerste fluitsignaal de beste ploeg op het veld, maar kon zijn overwicht niet in doelkansen vertalen. In de plaats hielp het Standard tot tweemaal toe aan een doelpunt. Eerst had de Belgische belofte-international Ameen Al-Dakhil te veel tijd nodig in de verdediging om de bal weg te werken. Na goed stoorwerk van Gilles Dewaele belandde de bal in de voeten van Selim Amallah, die het leer op zijn beurt doorspeelde naar spits Denis Drăguș (26.). De 23-jarige Roemeen scoorde voor de tweede wedstrijd op rij. Vlak voor rust stak STVV-aanvoerder Toni Leistner (43. e.d.) de bezoekers uit Luik een handje toe. Zijn uitspeelbal werd onderschept door Standard op het middenveld. In een poging om zijn foutje recht te zetten, verwerkte hij met zijn scheenbeen een voorzet van Nicolas Raskin in eigen doel.

Tegen het spelbeeld in verdween STVV met een dubbele achterstand in de kleedkamers.

In de tweede helft ging de thuisploeg naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Een poging van Gianni Bruno en een voorzet van Christian Brüls vonden hun eindbestemming niet. Iets na het uur kreeg het in het strafschopgebied hulp van de scheidsrechter en de VAR, die in de eerste helft Standard een penalty had ontzegd. Brüls (63.) twijfelde niet en zette de elfmeter, na hands van Merveille Bokadi, beheerst om. STVV bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar ook Standard kwam dicht bij een nieuw doelpunt. Kersverse aanwinst Osher Davida schonk de Rouches ei zo na een nieuwe dubbele voorsprong, maar zijn schot belandde op de paal.

Standard is bezig aan een opmars in het klassement. Na drie opeenvolgende zeges tellen ze 13 punten en vatten ze post op de zesde plek. STVV meert met 10 punten aan op plaats tien.

Zaterdag staan er vier wedstrijden op het programma in de Jupiler Pro League. Kortrijk ontvangt Mechelen in het Guldensporenstadion (16u15) voor de eerste wedstrijd van de dag. Seraing speelt gastheer voor Club Brugge (18u15). Tegelijkertijd trappen ook Oostende en Eupen hun wedstrijd af aan de kust. OHL en Charleroi (20u45) sluiten de avond af.