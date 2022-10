Steven Defour en Mechelen winnen van Standard, Club Brugge verslaat STVV

Steven Defour heeft zijn debuut als hoofdcoach van KV Mechelen niet gemist. Op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League zag hij zijn team woensdag met 2-0 winnen van zijn ex-club Standard.

Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord Achter de Kazerne. Jordi Vanlerberghe opende de score in de 71e minuut en drie minuten later legde Julien Ngoy de eindstand vast.

In het Jan Breydel-stadion boekte Club Brugge een vlotte 3-0 zege tegen Sint-Truiden, dat het laatste halfuur met tien speelde, na rood voor Mory Konate (63e). Brugge stond toen 1-0 voor. Hans Vanaken zorgde in de 21e minuut voor die ruststand. Met een man meer diepten Roman Yaremchuk (66e), op assist van Noa Lang, en Andreas Skov Olsen (71e) de voorsprong uit.

Simon Mignolet houdt de bal uit de Brugse netten. © Belga

In de stand wipt Brugge opnieuw over Union naar de derde plaats, op zes punten van Genk, dat woensdag Westerlo met 6-1 inblikte, en op twee punten van Antwerp, dat donderdag Oostende ontvangt. Standard is vijfde, Sint-Truiden elfde. Mechelen is na de broodnodige zege dertiende en staat nu drie punten boven de degradatiestreep.