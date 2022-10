STVV en OHL scoren niet, Mechelen behaalt zes op zes onder Defour

Sint-Truiden en OH Leuven zijn zaterdagavond op de veertiende speeldag van de Jupiler Pro League niet tot scoren gekomen (0-0). KV Mechelen behaalde gelijktijdig zes op zes onder nieuwe coach Steven Defour door Eupen met een man minder met 2-1 te verschalken.

Leuven bezet de zevende plaats in de Belgische hoogste voetbalafdeling met 21 punten. Mechelen en STVV volgen op de tiende en elfde plaats met 17 punten. Eupen is veertiende met 12 punten. Een niet al te spraakmakende openingsfase op Stayen tussen STVV en OHL werd in de 17e minuut overschaduwd door een botsing tussen de Leuvense doelman Valentin Cojocaru en ploegmaat Ewoud Pletinckx. Cojocaru landde vol met zijn heup op het hoofd van de centrale verdediger, die noodgedwongen de partij moest staken.

In het verdere verloop van de eerste helft kreeg Kristiyan Malinov aan bezoekende zijde de beste kans, maar hij zag zijn poging uiteindelijk nipt naast gaan. Net voorbij het uur liep Kanarie Ameen Al Dakhil tegen een dubbel geel karton aan. Desondanks trokken de Truienaren toch nog een doelpuntloos gelijkspel over de streep. Lothar D’Hondt keurde in het slot een uitgoal af wegens een duwfout.

Op hetzelfde ogenblik nam KV Mechelen het Achter de Kazerne op tegen Eupen. De Panda’s klommen op voorsprong via Konan N’Dri (16.). Lang konden ze daar evenwel niet van genieten, want de thuisploeg stelde snel orde op zaken dankzij Alessio Da Cruz (22.). Jordi Vanlerberghe miste in de 38e minuut een strafschop en verzuimde zo om Malinwa met een bonus de kleedkamers in te sturen.

In de tweede helft liep KVM-verdediger David Bates in de 63e minuut tegen zijn tweede gele kaart aan. Ondanks de numerieke minderheid velde Julien Ngoy (76.) van op elfmeter zijn ex-ploeg, waardoor de punten in Mechelen bleven. Eerder op de dag vergrootte Westerlo de degradatiezorgen van KV Kortrijk door in het Guldensporenstadion te profiteren van een vroege rode kaart en met 0-2 te triomferen. Union Sint-Gillis en Club Brugge verzorgen het slotakkoord van de voetbalzaterdag in het Dudenpark om 20u45, met als inzet de derde plaats.