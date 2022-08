STVV zet KV Mechelen opzij: 3-1

STVV heeft op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League in eigen huis met 3-1 gewonnen van KV Mechelen. Geofrry Hairemans (51.) zette de bezoekers met een knap doelpunt op voorsprong. Shinji Kagawa (57.) en invaller Gianni Bruno (76. en 90.+5) deden de wedstrijd kantelen in het voordeel van de thuisploeg.

STVV begon zijn wedstrijd met veel goede wil en enthousiasme. Na amper twee minuten dwong de thuisploeg al drie hoekschoppen af. Ondanks zijn overwicht dwong het moeilijk kansen af en vertaalde zijn dominantie zich uitsluitend tot enkele vlotte combinaties buiten het strafschopgebied. KV Mechelen wist zich al bij al makkelijk staande te houden en trok met een 0-0 stand richting de kleedkamers, na een weinig boeiende eerste helft.

Ook in het begin van de tweede helft beleefden de doelmannen van beide ploegen een werkloze avond. Geoffry Hairemans (53.) tekende voor het eerste echte doelgevaar en meteen ook het eerste doelpunt van de avond. Met een heerlijke plaatsbal op vrijschop zette hij KV Mechelen op voorsprong.

Hairemans’ doelpunt zorgde meteen voor een tempoversnelling in de wedstrijd. STVV drukte even op het gaspedaal en verzilverde al snel een penalty na een sluwe actie van spits Hayashi. De Japanner ging neer in het Mechelse strafschopgebied en claimde een penalty. Shinji Kagawa (57.) zette zich achter de bal en bracht zijn ploeg weer langszij.

Invaller Gianni Bruno ontpopte zich tot held van de avond door zowel de 2-1 als de 3-1 voor zijn rekening te nemen. De 31-jarige Belg stond amper op het veld toen hij STVV op voorsprong trapte. In de herneming op het schot van Koita werkte hij zijn eerste van de avond binnen. Met de 3-1, opnieuw in de herneming, kroonde Bruno (90.+5) zich in het slot tot man van de wedstrijd.

Door de overwinning wipt STVV over KV Mechelen naar de zevende plaats in de stand. Het telt nu negen punten, twee meer dan Malinwa, dat negende wordt.