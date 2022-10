Supporters en agenten gewond bij incidenten na Standard-Anderlecht

Bij incidenten aan het voetbalstadion van Sclessin (Luik) na de wedstrijd tussen Standard en Anderlecht zijn zondagavond een twintigtal supporters en drie politieagenten gewond geraakt. Dat meldt de Luikse politie.

De supporters van beide clubs gooiden met rookbommen, kasseien en andere voorwerpen. Een directe confrontatie tussen de twee groepen was er niet, aangezien ze van elkaar waren gescheiden door dranghekken en een politiemacht. Niemand raakte zwaargewond. In totaal werden drie administratieve aanhoudingen verricht en er zullen ook processen-verbaal worden opgesteld.

Zondagavond rond 22.00 uur was de rust rond het stadion weergekeerd. In de omgeving van het trainingsstadion van Anderlecht, in Neerpede, was de politie rond 23 uur wel nog preventief aanwezig, bevestigde Sarah Frederickx, woordvoerster van de lokale politiezone Zuid, aan Belga. De wedstrijd zelf werd uiteindelijk in de 63ste minuut gestaakt nadat fans van Anderlecht rookbommen hadden gegooid. De stand was toen 3-1 in het voordeel van Standard.

Boete Anderlecht

RSC Anderlecht mag zich al minstens aan een boete van 50.0000 euro verwachten, nadat de wedstrijd op verplaatsing bij Standard bij 3-1 gestaakt moest worden omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten. Dat verklaarde Lorin Parys, CEO van de Pro League zondagavond op Twitter.

“Voetbal ís emotie. Dat maakt onze sport zo mooi. Ik zag dit weekend topmatchen, met volle stadions en fijne beleving. Maar hier trekken we de lijn”, postte Parys. “Wanneer gedrag veiligheid in gevaar brengt. De Pro League legt 50.000 euro boete op en het bondsparket treedt op.