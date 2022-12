Te veel fratsen: Antwerp en Nainggolan gaan in onderling overleg uiteen

Radja Nainggolan is geen speler meer van Antwerp. De Great Old zette een punt achter het contract met de ex-Rode Duivel. De 34-jarige Nainggolan kan nu dus uitkijken naar een nieuwe club.

Het begon allemaal als een match made in heaven toen Radja Nainggolan in de zomer van 2021 werd voorgesteld bij Antwerp. De 30-voudige Rode Duivel was de nieuwe grote naam die voorzitter Paul Gheysens uit zijn hoge hoed toverde. En dat natuurlijk voor een exuberant bedrag.

Maar in de seizoenen die volgden, kon Nainggolan nooit overtuigen op de Bosuil. Dat kwam omdat hij duidelijk minder fit was dan in zijn glorieperiode bij AS Roma, maar ook door zijn fratsen naast het veld. Herinner u bijvoorbeeld de keer dat hij te snel reed in het centrum van Antwerpen en een tijdje zijn rijbewijs moest afgeven. Dat was trouwens amper tien dagen na zijn voorstelling bij de Great Old.

Verder was er ook nog het voorval met de voorzitter nadat het dak van de Bosuil instortte na een storm. Nainggolan lachte wat met de bouwer van het stadion, Paul Gheysens. Op het veld kon Nainggolan zijn misstappen ernaast niet doen vergeten. De druppel volgde dit seizoen toen hij zat te vapen op de bank van Sclessin, iets wat verboden is en waarvoor hij eerder al een waarschuwing kreeg.

Zijn verhaal is geschreven

Nadat Nainggolan eerst uit de ploeg werd geweerd, is de breuk sinds dinsdagavond compleet. De voormalige Rode Duivel kwam in 1,5 jaar 55 keer in actie voor de Great Old. Daarin was hij goed voor 6 goals en 5 assists.

‘Hij kon hier niet meer spelen’, reageerde Gheysens bij Sporza. ‘Dat was onmogelijk in deze groep. Dat betekent niet dat we in ruzie uit elkaar gaan. We hebben alles in der minne geregeld.’

‘Je hebt spelers als Modric die op hun 36e nog fit zijn en je heb er bij wie het op hun 30e al niet meer gaat. Daar zit Radja tussen’, klinkt het verder bij de voorzitter van Antwerp. ‘Ik denk dat zijn verhaal geschreven is, niettegenstaande zijn talent. Disciplinair is hij niet meer in staat om als topsporter te leven.’