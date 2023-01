Teddy Teuma: de fiere en logische kapitein van Union

Opnieuw uitblinker gisteren tegen Antwerp. Mister Union Teddy Teuma is niet meer weg te denken uit het elftal dat maar blijft verrassen. In het boek ‘Allez l’Union!’ leest u alles over de opmerkelijke revival van de Brusselse club. 232 pagina’s, 80 verhalen, verteld in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels én Brussels). Eén van die verhalen is dat van de Franse aanvoerder. Een voorproefje…

Stel het u maar eens voor… Teddy Teuma heeft ooit overwogen om zijn carrière vroegtijdig te eindigen. Hij stopt met studeren wanneer hij achttien jaar wordt. Op dat moment speelt hij bij de Franse vierdeklasser Hyères FC. Van het geld dat hij daar verdient, kan hij niet leven. En dus gaat Teuma aan de slag als chauffeur. Hij levert vlees aan restaurants. ‘Mijn vader had een vleesbedrijf’, vertelt Teuma. ‘Ik had al wel wat tegenslagen moeten verwerken tijdens mijn carrière en ik wilde stoppen met voetballen. Net dan kon ik naar Boulogne-sur-Mer in derde klasse. Het was de échte start van mijn leven als voetballer.’

Via Red Star FC komt Teuma begin 2019 terecht in het Dudenpark. ‘Wat er ook gebeurt, ik zal nooit vergeten wat ik hier heb meegemaakt. Ik heb het geluk gehad om kampioen te worden in 1B. Om kapitein te zijn. Om mee te spelen voor de titel in 1A. Union heeft veel deuren voor mij geopend, het heeft me ook de kans gegeven om international te worden.’

De Fransman is geboren in Toulon, maar heeft ook de Maltese nationaliteit. Nochtans is hij nog nooit op Malta geweest wanneer de bondscoach hem in 2020 oproept voor de nationale ploeg. ‘Het is een atypisch verhaal’, vertelt Teuma. ‘Ik wist niet dat ik Maltese roots had. Zij hebben me gebeld om dat te melden. Mijn grootvader heeft dat bevestigd. Zo ben ik international geworden. Ik ben fier om voor Malta te spelen, ook al is het een klein land. Ik zal wellicht nooit een groot tornooi kunnen spelen. Al blijft dat wel mijn grote droom.’

Opzwepende speeches

Als kapitein van Union spreekt Teuma steeds de troepen toe in de kleedkamer enkele minuten voor de aftrap. ‘Ik bereid dat voor tijdens de week, afhankelijk van de gebeurtenissen’, zegt Teuma. ‘Het is mijn manier om op de match te wegen.’

Op de tweede speeldag in het seizoen 2021-2022 is Club Brugge te gast in het Joseph Marienstadion. Teuma speecht: ‘Het belangrijkste vandaag is dat we moeten doorgaan op hetzelfde elan als tegen Anderlecht. Het was mooi, we hebben gewonnen, dat was een mooie etappe, maar het is niet voorbij, jongens. We hebben opnieuw iets te bewijzen vandaag. Ons spelniveau moet nog hoger, ok? Als ik iets mag zeggen, jongens: zij zijn niet tevreden. Ze zijn niet tevreden over de strontkleedkamer, over dit strontstadion. Maar wij gaan ze tonen dat wij hier thuis zijn. En we gaan ze pakken. Daar spelen we voor. We hebben een dubbele premie te verdienen vandaag. Ok? Komaan!’ Legendarisch of ook hilarisch is de reactie van de Nederlandse ploegmaat Bart Nieuwkoop: ‘Ik begrijp niets van wat Teddy zegt voor de match, maar het werkt wel opzwepend’.

Als kapitein is Teuma zeer begaan met de sfeer in de ploeg. ‘We hebben het geluk dat we een goede groep hebben ondanks de verschillen van iedereen. Er is veel liefde in de ploeg. Je zou kunnen denken dat er clans zijn, maar dat is niet het geval. Iedereen lacht met iedereen en praat met elkaar. Iedereen werkt voor elkaar. Dat was de touch van Felice Mazzù. Hij heeft ons dat bijgebracht. Ik ben het eens met hem dat we liefde nodig hebben om iets te bereiken. Als ik tijdens de match moe ben, dan moet mijn collega vechten voor mij. Als er geen liefde is tussen ons, dan willen we dat niet doen voor elkaar. De band die de coach heeft gecreëerd door zijn humor, zijn werkwijze en zijn activiteiten, werkt. En nu zet Karel Geraerts dat verder.’

Teuma is de logische kapitein bij Union. Als metronoom op het middenveld is hij voortdurend betrokken bij het verdedigen én het aanvallen. Ook naast het veld speelt hij zijn rol met flair en naturel. ‘Het lag altijd in mijn karakter’, vertelt Teuma. ‘Al toen ik een jonge speler was. Het zit in mijn natuur. Ik ben het niet gaan zoeken. Het was altijd zo. Ik ben blij het te zijn. Het is een kracht en het is belangrijk in een ploeg. Ik ben er fier op.’