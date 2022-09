Tienkoppig AA Gent gaat onderuit in Charleroi: 2-1

AA Gent is zondagavond tegen een 2-1 nederlaag (rust 1-1) aangelopen op bezoek bij Sporting Charleroi.

Het waren de Gentenaars die zich in de eerste helft zelf in de problemen brachten op Mambourg. Na een zeer matig openingskwartier zette nieuwkomer Hyun-seok Hong de bezoekers na 22 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Even later spatte de 0-2 van Matisse Samoise tegen de deklat en nog voor rust kreeg Gent het deksel op de neus. Ryota Morioka knikte aan de tweede paal het leer in doel: 1-1.

Het werd een dubbele uppercut voor de jongens van Hein Vanhaezebrouck, die enkele minuten na de gelijkmaker met tien voort moesten. Na een tik van Mbenza revancheerde Joseph Okumu zich en scheidsrechter Lothar D’Hondt had geen andere keuze dan de rode kaart boven te halen, waardoor de Buffalo’s nog vijftig speelminuten met een man minder voort moesten.

Dat brak hen na de pauze zuur op. De Karolo’s hadden het overwicht en iets meer dan een kwartier voor affluiten leverde dat ook de voorsprong op, via Adem Zorgane. Gent probeerde nadien nog, maar de gelijkmaker zat er niet meer in en zo was de tweede competitienederlaag van het seizoen een feit. Vorig weekend verloor Gent in eigen huis van Antwerp (1-2), de inhaalwedstrijd op bezoek bij Anderlecht werd enkele dagen geleden met 0-1 gewonnen.

Charleroi wipt intussen met twaalf punten over AA Gent en nog een reeks teams naar de vijfde plaats, op negen punten van de soevereine leider Antwerp. AA Gent is met één puntje minder zesde.